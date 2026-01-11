5 جنيهات انخفاضا بسعر الدواجن.. المنتجين تعلن مفاجأة سارة خلال رمضان

أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تشهد اليوم انخفاضا مقارنة بـ الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الكيلو الدواجن في المزرعة كان يسجل 75 جنيه، واليوم يسجل 70 أي أن هناك 5 جنيهات انخفاض بسعر كيلو الدواجن.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن خروج الدواجن من المزرعة بسعر 70 جنيه، ويصل للمواطن في المحل بأقل من 80 جنيه، فأن هذه الأسعار تعتبر عادلة للمربين و للمستهلكين.

الأسعار في رمضان مستقرة

ولفت إلى أن أسعار الدواجن تعتبر أرخص شئ الآن، وأن الأسعار في رمضان ستكون مستقرة، وأن الأسعار لن ترتفع في رمضان، وطالب من الجميع بالهدوء، حتى يعمل المنتجين في حالة من الاستقرار.

وأشار إلى أنه يطلب الجميع بعدم نشر أخبار غير صحيحة عن أسعار الدواجن، موضحًا أن ما يتك يكون له تأثير على الانتاج ولذلك على الجميع الحصول على المعلومات الصحيحة من المتخصصين في المجال.