تثبيت الأعلاف ومنع التسعير العشوائي.. إجراءات برلمانية عاجلة لضبط سوق الدواجن

في ظل الإرتفاع المتواصل في أسعار الدواجن وما يشكّله من عبء متزايد على المواطنين، تقدم أحد النواب بطلبات عاجلة للحكومة ، مطالبا إياها باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة تستهدف تثبيت أسعار الأعلاف وتشديد الرقابة على بورصات الدواجن والأسواق، وذلك للحد من التسعير العشوائي والتلاعب بالأسعار، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق قدر من الاستقرار في منظومة الإنتاج والتداول.



النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب،تقدم بسؤال برلماني عاجل موجّه إلى كل من وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاعات الغير مبررة في أسعار الدواجن .



وطالب " أمين " مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الدواجن وفى مقدمتها تثبيت أسعار الأعلاف أو دعمها لصالح صغار المربين وتشديد الرقابة على بورصات الدواجن والأسواق لمنع التسعير العشوائي والتوسع في طرح الدواجن المجمدة والطازجة عبر منافذ الدولة بأسعار مخفضة.

وأكد عضو البرلمان أن الأمن الغذائي خط أحمر لا يحتمل التجارب أو التأجيل، وأن التدخل المبكر والحاسم هو الضمانة الوحيدة لعدم تحميل المواطن فاتورة أزمات يمكن السيطرة عليها.

أسعار الدواجن اليوم

سجّلت أسعار الدواجن البيضاء 77 إلى 80 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيه للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 84 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 95 و100 جنيه.