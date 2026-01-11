قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب ارتفاع سعر الدواجن وهل تتراجع خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل الجدل المتصاعد حول ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، خرج الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوضيح أسباب هذه الزيادة، مؤكدًا أنها جاءت نتيجة عوامل موسمية وارتفاع الطلب، وليس بسبب أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مشددًا على أن السوق يشهد وفرة في المعروض وقدرة كافية على تلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الزيادة الأخيرة في أسعار الدواجن ترجع إلى ارتفاع معدلات الطلب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انتهاء صيام الإخوة الأقباط، وزيادة الاستهلاك في شهري رجب وشعبان استعدادًا لشهر رمضان المبارك، نافيا وجود أي ممارسات احتكارية أو زيادات مفتعلة في الأسعار.

الدواجن

توازن نسبي بين العرض والطلب 

وأوضح الاتحاد أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مدعومة بوفرة في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استقرارا في أوضاع الصناعة وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين.

تحسن أوضاع صناعة الدواجن

وقال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، نتيجة جهود الدولة في توفير الأعلاف بصورة منتظمة، إلى جانب إتاحة العملة الصعبة، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الجدود التي تمثل الركيزة الأساسية للصناعة.

وأضاف أن هذا التحسن أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج بمعدلات تفوق الاستهلاك في فترات سابقة، الأمر الذي انعكس على تراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

تراجع الأسعار سابقًا عن تكلفة الإنتاج

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إلى أن الفائض الإنتاجي أدى في وقت سابق إلى انخفاض أسعار فراخ التسمين إلى نحو 55 جنيها للكيلوجرام، وهو سعر يقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج التي تصل إلى نحو 70 جنيها للكيلو.

كما لفت إلى أن أسعار البيض تراجعت خلال الفترة نفسها لتتراوح ما بين 105 و110 جنيهات، في ظل وفرة المعروض بالسوق.

فصل الشتاء يرفع التكلفة الإنتاجية

وأوضح أن دخول فصل الشتاء أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، نتيجة ارتفاع نفقات التدفئة والطاقة، فضلا عن تراجع نسبي في كفاءة المزارع خلال هذا الفصل، وهو ما أثر على حجم الإنتاج.

ومع تزايد الطلب خلال الفترة الحالية، تحسن التوازن بين العرض والطلب، لتشهد الأسعار ارتفاعا تدريجيًا من 55 جنيها إلى 65 جنيها، ثم إلى 75 جنيها للكيلوجرام.

الأسعار الحالية «عادلة»

وأضاف أن السعر الحالي للدواجن في المزرعة يبلغ نحو 70 جنيها للكيلوجرام، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 78 و80 جنيها بعد إضافة هوامش التداول، مؤكدًا أن هذه الأسعار عادلة ولا تحمل أي مبالغة.

وأشار في هذا السياق إلى أن القيمة الغذائية للدواجن لا تزال مناسبة، موضحا أن «سعر كيلو الجبن يعادل ثمن ثلاث دجاجات».

لا احتكار والدواجن سلعة طازجة

وشدد على أن الدواجن سلعة طازجة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي جهة التحكم في أسعارها، وأن العامل الحاسم في تحديد السعر يظل العرض والطلب فقط.

توقعات باستقرار الأسعار في رمضان

وأكد على أن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان ستظل منضبطة، بل من المتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالعام الماضي، في ظل وفرة الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة بالأسواق.

الدواجن أسعار الدواجن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد