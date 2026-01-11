أسباب ارتفاع سعر الدواجن وهل تتراجع خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

في ظل الجدل المتصاعد حول ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، خرج الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوضيح أسباب هذه الزيادة، مؤكدًا أنها جاءت نتيجة عوامل موسمية وارتفاع الطلب، وليس بسبب أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مشددًا على أن السوق يشهد وفرة في المعروض وقدرة كافية على تلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الزيادة الأخيرة في أسعار الدواجن ترجع إلى ارتفاع معدلات الطلب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انتهاء صيام الإخوة الأقباط، وزيادة الاستهلاك في شهري رجب وشعبان استعدادًا لشهر رمضان المبارك، نافيا وجود أي ممارسات احتكارية أو زيادات مفتعلة في الأسعار.

توازن نسبي بين العرض والطلب

وأوضح الاتحاد أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مدعومة بوفرة في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استقرارا في أوضاع الصناعة وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين.

تحسن أوضاع صناعة الدواجن

وقال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، نتيجة جهود الدولة في توفير الأعلاف بصورة منتظمة، إلى جانب إتاحة العملة الصعبة، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الجدود التي تمثل الركيزة الأساسية للصناعة.

وأضاف أن هذا التحسن أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج بمعدلات تفوق الاستهلاك في فترات سابقة، الأمر الذي انعكس على تراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

تراجع الأسعار سابقًا عن تكلفة الإنتاج

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إلى أن الفائض الإنتاجي أدى في وقت سابق إلى انخفاض أسعار فراخ التسمين إلى نحو 55 جنيها للكيلوجرام، وهو سعر يقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج التي تصل إلى نحو 70 جنيها للكيلو.

كما لفت إلى أن أسعار البيض تراجعت خلال الفترة نفسها لتتراوح ما بين 105 و110 جنيهات، في ظل وفرة المعروض بالسوق.

فصل الشتاء يرفع التكلفة الإنتاجية

وأوضح أن دخول فصل الشتاء أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، نتيجة ارتفاع نفقات التدفئة والطاقة، فضلا عن تراجع نسبي في كفاءة المزارع خلال هذا الفصل، وهو ما أثر على حجم الإنتاج.

ومع تزايد الطلب خلال الفترة الحالية، تحسن التوازن بين العرض والطلب، لتشهد الأسعار ارتفاعا تدريجيًا من 55 جنيها إلى 65 جنيها، ثم إلى 75 جنيها للكيلوجرام.

الأسعار الحالية «عادلة»

وأضاف أن السعر الحالي للدواجن في المزرعة يبلغ نحو 70 جنيها للكيلوجرام، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 78 و80 جنيها بعد إضافة هوامش التداول، مؤكدًا أن هذه الأسعار عادلة ولا تحمل أي مبالغة.

وأشار في هذا السياق إلى أن القيمة الغذائية للدواجن لا تزال مناسبة، موضحا أن «سعر كيلو الجبن يعادل ثمن ثلاث دجاجات».

لا احتكار والدواجن سلعة طازجة

وشدد على أن الدواجن سلعة طازجة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي جهة التحكم في أسعارها، وأن العامل الحاسم في تحديد السعر يظل العرض والطلب فقط.

توقعات باستقرار الأسعار في رمضان

وأكد على أن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان ستظل منضبطة، بل من المتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالعام الماضي، في ظل وفرة الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة بالأسواق.