هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأحد 11-1-2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الأحد 11-1-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

