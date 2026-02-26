قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستقبل وطن بالبحر الأحمر يوزع هدية الرئيس ويطلق حملة إفطار مسافر| صور

في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وضمن سلسلة مبادراته لدعم المواطنين، قامت أمانة العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، بقيادة جمال الخضري اليوسف، بتنظيم فاعلية كبرى لتوزيع "هدية الرئيس" على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمختلف مدن المحافظة، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإدخال السرور على قلوبهم.

وتضمنت "هدية الرئيس" آلاف الكراتين الغذائية التي تحتوي على السلع الأساسية، حيث تم التوزيع من خلال فرق عمل الأمانة التي وصلت إلى المنازل في المناطق النائية والمناطق الأكثر احتياجاً، لضمان وصول الدعم لمستحقيه في جو من التلاحم المجتمعي.

كما دشنت الأمانة بالتوازي حملة "إفطار مسافر" لتوزيع وجبات مجهزة على الطرق العامة والإقليمية للسائقين والمسافرين الذين أدركهم وقت الإفطار.

من جانبه، صرح جمال الخضري اليوسف، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بأن هذه المبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني والقرب من الشارع المصري، مؤكداً أن "هدية الرئيس" ليست مجرد دعم غذائي، بل هي رسالة طمأنة وتقدير من القيادة لكل بيت في المحافظة، مشيراً إلى أن حملة "إفطار مسافر" تستهدف تعزيز قيم التكافل وإغاثة الطريق طوال أيام الشهر الفضيل.

وأضاف "اليوسف" في تصريحه، أن أمانة العمل الجماهيري وضعت خطة محكمة لتغطية كافة النقاط الحيوية والطرق السريعة بمدن المحافظة، لضمان وصول الوجبات الساخنة للمسافرين في موعدها، مؤكداً أن شباب الحزب يعملون بروح الفريق الواحد لخدمة أهالينا في البحر الأحمر، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي يتبناها الحزب.

وقد لاقت هذه التحركات ترحيباً واسعاً من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الحزب وتواجده المستمر في كافة المناسبات، مؤكدين أن هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية وتعكس روح التضامن الحقيقي بين كافة أطياف الشعب المصري.

عجة البطاطس بالبيض
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية
