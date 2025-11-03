محافظ أسوان يتفقد المدارس لمتابعة إنتظام العملية التعليمية..صور

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى زيارة ميدانية تفقد خلالها مدرستى أبطال أكتوبر الإبتدائية التى تضم 504 تلميذ وتلميذة داخل 13 فصل دراسى ، ومدرسة عبد المجيد حسين الإبتدائية التى تضم 360 تلميذ وتلميذة داخل 11 فصل دراسى وذلك فى ظل إهتمامه المستمر بإنتظام سير العملية التعليمية .

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على مستوى أبنائه التلاميذ من خلال التحاور معهم داخل الفصول ، مؤكداً أهمية الإلتزام بتطبيق تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور محمد عبد اللطيف بشأن تنفيذ التقييمات للوقوف على مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تصحيح كتب التقييمات أولاً بأول ورصد الدرجات بدقة بما يضمن متابعة حقيقية لمستوى أداء الطلاب ، مع التأكيد على الإلتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المدارس ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية بما يساهم فى توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد على التفاعل الإيجابى داخل الفصول الطلاب ، وزيادة التحصيل الدراسى .

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن بالإستمرار فى تشديد الرقابة التموينية من خلال تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية ، فضلاً عن الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة ، ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 136 محضر متنوع .