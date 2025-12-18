القانون حسم الأمر.. متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

في تطور جديد بشأن الإيجارات القديمة، أعلنت الحكومة عن تفاصيل جديدة بخصوص بدء سداد الفروق في الأجرة للمستأجرين بعد إصدار قرار المحافظ بتصنيف المناطق السكنية.

القرار الجديد يهدف إلى تحديث أسعار الإيجارات بما يتواكب مع القيمة السوقية للعقارات، مع مراعاة ظروف المستأجرين.. فمتى ييدأ المستأجر سداد الفروق؟.

التصنيف الجديد للإيجارات القديمة

جدير بالذكر أنه تم تحديد القيمة القانونية الجديدة للأجرة بناءً على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مما يساهم في ضمان زيادة عادلة في الأجرة.

في المناطق السكنية المتميزة، تُمكَّن الزيادة في الأجرة من خلال رفع القيمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه، حيث يتعامل هذا التصنيف مع الأماكن التي تتوفر فيها كافة الخدمات وتتمتع بحركة تجارية نشطة.

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فتُحدد الزيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه، حيث يسعى هذا التصنيف إلى تلبية احتياجات شريحة أكبر من السكان الذين يبحثون عن سكن بأسعار معقولة.

في المناطق الاقتصادية، يشهد المقيمون أيضاً زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، ولكن مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهاً، وهذه الفئة مخصصة للأماكن التي توفر خدمات أساسية مع أسعار إيجارات منخفضة.

موعد سداد فروق الإيجار

للحفاظ على حقوق المستأجرين، ينص القانون على أن يلتزم المستأجر أو الشخص الذي يمتد له عقد الإيجار بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا لحين الانتهاء من توزيع نتائج لجان الحصر.

وبموجب القانون، يبدأ المستأجرون بسداد الفروق المستحقة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، ومن المقرر أن تكون السدادات على شكل أقساط شهرية موزعة وفقًا لمدة الاستحقاق، مما يتيح للمستأجرين التكيف مع الزيادة تدريجياً دون أن يتحملوا أعباء مالية فورية.

ويشمل هذا القانون جميع المستأجرين الحاليين وأيضًا من يمتد إليهم عقد الإيجار، حيث يتم الالتزام بالقيم القانونية الجديدة والفروق وفقًا لنتائج لجان الحصر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.