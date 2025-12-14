قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل

الإيجار القديم
الإيجار القديم
منار عبد العظيم

 مع انتهاء لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، يترقب المُستأجرون والملاك مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة، بعد تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 مستويات: المميزة والمتوسطة والاقتصادية.

 وتشمل المحافظات التي انتهت اللجان بها الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم وسيناء، فيما يجري استكمال باقي المحافظات تباعًا.

متابعة دقيقة من وزارة التنمية المحلية

وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفقًا لقانون 164 لسنة 2025، مع تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط بما يشمل مستوى الخدمات، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.

القيمة الإيجارية الجديدة وآلية التطبيق

وتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لتطبيقها بأثر رجعي بداية من سبتمبر الماضي، على أن يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، مع توفير منصة للتقديم على سكن بديل من قبل وزارة الإسكان لحالات الإيجار القديم.

وأشار المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المحافظات انتهت من تقسيم لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق القانون، مع تصنيف المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية.

تصنيف المناطق والقيم الإيجارية

الحد الأدنى للإيجار في المناطق المميزة: 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.

موعد دفع القيم الإيجارية وفروق الزيادة

وأوضح منصور أنه اعتبارًا من ديسمبر 2026، سيلتزم المستأجر بسداد الأجرة وفق تصنيف منطقته، مع دفع فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة الماضية أثناء عمل لجان الحصر، بحيث يتم توزيع الفروق على أقساط شهرية لتخفيف الأعباء على المستأجرين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص التعديلات على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكن، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

المناطق المميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن: زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات، لضمان التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من تجميد الإيجارات.

مصير فروق الإيجار القديم

يبدأ المستأجر منذ سبتمبر في سداد زيادة مبدئية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين اعتماد القيم النهائية، وسيُطبق لاحقًا فرق القيمة بين الزيادة المبدئية والقيم الجديدة المعتمدة، مع إمكانية السداد على أقساط شهرية لتخفيف العبء المالي المفاجئ على المستأجرين.

فروق زيادة الإيجارات القديمة الإيجار القديم القيمة الإيجارية وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

النجم أحمد السقا

بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد

النوم

الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ .. واظب عليها كل ليلة

هاني برزي

هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

ترشيحاتنا

أوقاف الدقهلية تُعلن انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بالمنصورة

أوقاف الدقهلية تُعلن انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بالمنصورة

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الحشرات.. اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الحشرات.. اليوم

كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق

كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر يوضح

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد