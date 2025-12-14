متسابق ذا فويس في أول ظهور| كريم الحو لـ صدى البلد: لا تهمني التهديدات.. وهذا دليل القرابة مع محمد فوزي

شهدت الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل الواسع عقب خروج المتسابق المصري كريم الحو من مرحلة المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس، بالتزامن مع الجدل الذي أثير حول إعلانه انتسابه إلى عائلة الموسيقار الراحل محمد فوزي.

الواقعة لم تتوقف عند حدود المنافسة الفنية، بل امتدت إلى خلاف عائلي علني وتبادل تصريحات بين أطراف عدة، ما جعل القضية محط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

خلفية المشاركة في ذا فويس

وشارك كريم الحو في الموسم السادس من برنامج ذا فويس، ولفت الأنظار منذ ظهوره الأول في الحلقة الرابعة، ليس فقط بصوته، بل بتصريحه بأنه حفيد الموسيقار الكبير محمد فوزي.

هذا الإعلان فتح باب التساؤلات والبحث، وأشعل نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول صحة هذا النسب.

الخروج من مرحلة المواجهة

وفي الحلقة السابعة من البرنامج، وخلال مرحلة المواجهة، وقع اختيار الفنان أحمد سعد على المتسابق محمد للانتقال إلى المرحلة التالية، بينما غادر كريم الحو المنافسة مع انتهاء الجولة.

الخروج من البرنامج جاء في وقت كانت فيه أزمة النسب لا تزال تتفاعل، ما زاد من تسليط الضوء على المتسابق بعد خروجه بدلًا من تراجع الاهتمام به.

تداعيات التصريح العائلي

وعقب تصريح كريم الحو، خرجت عائلة الموسيقار الراحل محمد فوزي لتعلن عدم صحة انتسابه إليها، مؤكدة عدم وجود أي صلة قرابة تجمعه بالعائلة.

وطالبت هيدي فوزي، حفيدة الموسيقار، فريق برنامج ذا فويس بالتواصل معها من أجل توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته باللبس الحاصل.

تصريحات هيدي فوزي

وقالت هيدي فوزي في تصريحات لوسائل إعلام، إنها فور نشرها توضيحًا عبر فيسبوك لنفي وجود أي صلة نسب، تلقت رسائل خاصة من كريم الحو.

وأوضحت أنها امتنعت عن الرد على تلك الرسائل، مفضلة عدم الدخول في تواصل مباشر معه.

رفض التواصل ومحاولات الاتصال

وأشارت هيدي فوزي إلى أنها رفضت أيضًا التواصل مع أي من أفراد عائلة الحو، رغم محاولات الاتصال التي جرت معها خلال تلك الفترة.

وأكدت أن موقفها جاء حرصًا على عدم تصعيد الأمر إعلاميًا، والاكتفاء بتوضيح الحقيقة من وجهة نظرها للرأي العام.

وتظل واقعة كريم الحو واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الموسم السادس من ذا فويس، حيث تداخلت المنافسة الفنية مع الخلافات العائلية والتصريحات المتبادلة.

وبين خروج المتسابق من البرنامج واستمرار الجدل حول نسبه، تبقى القضية مثالًا على كيف يمكن لتصريح واحد أن يحوّل مسار المشاركة الفنية إلى قضية رأي عام واسعة.

أول تصريح صحفي من كريم الحو متسابق “ذا فويس”

من جانبه، أكد المتسابق المصري كريم الحو في برنامج "ذا فويس"، أنه لا توجد أي دعاوى قضائية بينه وبين عائلة محمد فوزي، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن مجرد تصريحات صحفية غير صحيحة.

وأضاف الحو، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أبناء عم محمد فوزي تواصلوا معه وقدموا له اعتذارًا، كما تواصل مع حفيدة الفنان الراحل لشرح حقيقة الأمر، وتم الصلح بين جميع الأطراف، معتبرًا أن ما حدث لم يكن سوى سوء تفاهم وانتهى تمامًا.

وأوضح أن عددًا من أفراد العائلة تواصلوا معه لدعمه، عقب تقديمه - ما قال - إنها مستندات رسمية تثبت صحة موقفه، مشددًا على أنه لا يكترث بأي تهديدات قانونية.

ماذا بعد الخروج من “ذا فويس”؟

وأكد كريم الحو، أن بطاقته الشخصية تثبت صحة حديثه بشأن قرابته لعائلة الحو، حيث يظهر اسمه كاملًا: كريم محمد أحمد الحو.

وعن خطوته المقبلة بعد خروجه من برنامج ذا فويس، أشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون أفضل، لافتًا إلى استعداده لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.