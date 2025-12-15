ريهام سعيد تتكفل بتسديد ديون والد عروس المنوفية

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن التكفل بتسديد ديون والد عروس المنوفية.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: “قرر برنامج صبايا الخير تسديد ديون أبو كريمة عروس المنوفيه الله يرحمها ويدخلها فسيح جنانه وسنقوم بتسديد الديون بالكامل غدا ان شاء الله”.

عروس المنوفية

شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، واقعة مأساوية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لقيت عروس مصرعها على يد زوجها.

وذكرت التحريات أن الزوج أقدم على إنهاء حياتها داخل منزلهما بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، إثر نشوب مشاجرة تطورت إلى حد القتل، وسط صدمة كبيرة بين الأهالي والمجتمع المحلي.