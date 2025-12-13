على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت لأكثر من أربع ساعات متواصلة، شملت عددًا من الشوارع الفرعية والمناطق الداخلية بحي أول وثان طنطا، وذلك لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، والوقوف على مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والتأكد من انتظام العمل على أرض الواقع دون تهاون، في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

جولة ميدانية

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني الدائم في الشوارع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة استجابة وتحركًا فوريًا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو مظاهر إهمال، مع توجيه تعليمات مشددة بتكثيف أعمال شفط المياه ورفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بوجود أي مظهر من مظاهر التقصير أو العشوائية التي قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

وتوقف المحافظ بعدد من المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وحرص على متابعة وصول سيارات كسح المياه بنفسه، حيث ظل بالموقع حتى الانتهاء من أعمال الشفط وعودة الشوارع إلى حالتها الطبيعية، كما تابع أعمال النظافة في عدد من الشوارع الفرعية، ووجه باستمرار العمل حتى الانتهاء الكامل من رفع المخلفات وتراكمات الأتربة، مؤكدًا أن النظافة حق أصيل للمواطن.

كما تابع المحافظ جهود رفع الإشغالات بعدد من الشوارع، ووجه بإزالة أي تعديات تعوق حركة المارة أو المرور، مشددًا على أن الشارع يجب أن يكون منظمًا وآمنًا ويعكس صورة حضارية للمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء.

تحرك عاجل

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التحدث المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم، حيث استمع لعدد من المطالب المتعلقة بالنظافة وتجمعات المياه وبعض الإشغالات، ووجه بسرعة التعامل معها ميدانيًا، وثمّن عدد من أهالي الشوارع والمناطق التي شملتها الجولة التواجد الميداني للمحافظ، مؤكدين أن هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها مسؤولًا يتفقد تلك الشوارع الفرعية ويتابع المشكلات على الطبيعة، معربين عن تقديرهم لمتابعته المباشرة للأعمال واستمراره بالمواقع حتى الانتهاء منها، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتحسين مستوى الخدمات ويؤكد أن شكاوى المواطنين محل متابعة فعلية على أرض الواقع.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة لن تسمح بوجود أي مظاهر سلبية، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، خاصة في ظل التقلبات الجوية، مشددًا على أن رؤساء المراكز والأحياء مسؤولون بشكل مباشر عن مستوى الشارع داخل نطاقهم، وأن التقييم يتم بناءً على الأداء الفعلي والتواجد الميداني، بما يحقق رضا المواطن ويحافظ على سلامته.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مع استمرار الحملات الميدانية المفاجئة لضمان الالتزام الكامل بالتوجيهات، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن تدخر جهدًا في توفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بأبناء المحافظة.