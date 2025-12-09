قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظة الغربية تطلق خدمات طبية متقدمة في طب العيون.. افتتاح عيادات الرمد التخصصية للأطفال المبتسرين وتشخيص أورام العين بمستشفى رمد طنطا

الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، افتتاح عيادة تشخيص أورام العيون ومتابعتها وعيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP) بمستشفى رمد طنطا، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز منظومة الكشف المبكر وخدمات طب العيون التخصصية داخل المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأطفال المبتسرين الذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة منذ الأيام الأولى.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن افتتاح هذه العيادات يمثل إضافة محورية لشبكة الرعاية الصحية المتقدمة داخل المحافظة، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في دعم خطة تطوير القطاع الصحي وتوفير أحدث التقنيات الطبية للمواطنين، مع التركيز على التخصصات الدقيقة التي تمس صحة الأطفال وتساهم في حماية مستقبلهم البصري. وأوضح أن مستشفى الرمد بمدينة طنطا بات يمتلك الآن قدرات طبية متقدمة تضاهي المراكز المتخصصة، وهو ما يعكس التزام المحافظة بزيادة جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن عيادة تشخيص أورام العيون تأتي كإضافة مهمة ضمن بروتوكول تعاون مع مستشفى روض الفرج وبالتنسيق مع إدارة طب العيون، حيث تستهدف العيادة تشخيص وعلاج أورام العين بدقة عالية وفق أحدث المعايير الطبية. وقد نجح الفريق الطبي بالفعل في اكتشاف عدد من الحالات والتعامل معها علاجيًا، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات لمعهد الأورام لاستكمال خطط العلاج والمتابعة.

تحرك خدمي عاجل 

كما أشار إلى أن عيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP) مخصصة لفحص الأطفال الخدج الذين يولدون قبل 32 أسبوعًا أو بوزن أقل من 1501 جرام، أو الذين يحتاجون إلى التنفس الصناعي أو جهاز CPAP، بهدف الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية وعلاجه قبل تطور الحالة. ويتم استخدام منظار متخصص لتوسيع الحدقة وفحص قاع العين بدقة لضمان الاكتشاف المبكر وتقديم العلاج الفوري.

وفي السياق نفسه، أكد وكيل الوزارة أن مستشفى الرمد تقدم باقة متكاملة من خدمات طب العيون، حيث تشمل:
خدمات الاستقبال والطوارئ بالدور الأرضي، و7 عيادات خارجية عامة، و9 عيادات متخصصة تتضمن: (القرنية – القزحية – الحول – التجميل والأورام – الشبكية – الجلوكوما – فحص المبتسرين ROP – الليزر “ياج/أرجون” – الأشعة المقطعية والفلوريسين). كما تضم المستشفى ثلاث غرف عمليات كبرى مجهزة بميكروسكوبات جراحية وأجهزة فاكو، بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى ومعمل تحاليل شامل و4 أقسام للإقامة (رجال – سيدات – عزل – اقتصادي).

وأشار إلى أن مؤشرات الإحصاء خلال نوفمبر 2025 تعكس حجم الجهود المبذولة، حيث استقبلت العيادات الخارجية 6616 حالة، فيما قدمت العيادات المتخصصة خدمات دقيقة في مجالات الحول، الجلوكوما، التجميل والأورام، الشبكية، السكر، القرنية والقزحية. كما أجرت المستشفى 108 عمليات صغرى، و80 عملية متوسطة، و107 عمليات كبرى شملت المياه البيضاء والزرقاء والحول والشبكية والقرنية، بالإضافة إلى الانتهاء من 155 حالة بقوائم الانتظار بواقع 93 عملية مياه بيضاء و62 حقن شبكية.

افتتاح عيادات 

واختتم الدكتور أسامة بلبل مؤكداً أن افتتاح هذه العيادات يأتي ضمن خطة وزارة الصحة ومحافظة الغربية للتوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة وتطوير وحدات طب العيون، بما يضمن تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المنظومة الصحية داخل المحافظة.

