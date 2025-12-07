قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترقية 20 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من منى محمد ابراهيم غنيم، هبه كامل محمود خليفه، علياء عبد الحكم ابراهيم هديب، دينا مجدى لبيب الجندي، حامد محمود أحمد سليم، علاء محمد محمد السلاوي، مها محمود عبد الغنى هجرس بكلية الطب، حسن محمد عبد الله قاسم بكلية التربية، أحمد محمد عبدالله الموجي بكلية الهندسة، احمد حسن حسين عزت بكلية علوم الرياضة، رابعة السيد شعبان شحاته بكلية التمريض.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 
 


ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نهال السيد بسيوني شعبان، يسرا فؤاد محمد رشاد، أحمد مصطفى الدسوقي كشك، محمد عبد المنعم أبو المجد تركي، رحاب زكى زكى المعزاوى بكلية الطب، مها خالد محمد أبو المعاطي بكلية العلوم، عطيه محمد عطيه مرق بكلية الآداب، نجوى إبراهيم عباس غنيم بكلية التمريض، محمود فؤاد محمود المرشدي بكلية الهندسة.

ترقية أعضاء هيئة التدريس 

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من أحمد جميل السيد مصطفى مصباح، محمود أبواليزيد ابو اليزيد السيد المزين، محمود السيد على بدوى، السعيد محمد السعيد غلوش، نوريهان عبد العزيز ابراهيم الجزار، محمد محمود محمد على الشيخ، مادونا ممدوح يوسف الطوخي بكلية الطب، حنان جمال عبدالحليم محمد بكلية التربية، فاطمة الزهراء أحمد ابوالإسعاد بكلية العلوم، محمود فيصل عبد العليم أبو الدهب، علاء عصفور نصر سعدات، سماح لطفى عبد المولى قرشم، ايناس الهامى السيد نجم بكلية طب الأسنان، شادي امام على امام الموزي، عبد الكريم سعيد عبد الكريم الأمير بكلية الهندسة، سماح محمد سليمان نوالى بكلية التمريض.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٣٩ درجة دكتوراة،٥٩ درجة ماجستير، ٨٨ دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا ترقية أعضاء هيئة التدريس تبادل الخبرات قرارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

كأس العرب بقطر 2025

بالأرقام.. غزارة تهديفية فى الجولة الثانية بـ كأس العرب 2025

منتخب المغرب

المغرب تواجه الإكوادور وديًا في مارس استعدادا لكأس العالم 2026

منتخب مصر للمحليين

الجولة الأخيرة.. كيف يتم حسم التأهل عند تساوي النقاط في كأس العرب 2025؟

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد