ترقية 20 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من منى محمد ابراهيم غنيم، هبه كامل محمود خليفه، علياء عبد الحكم ابراهيم هديب، دينا مجدى لبيب الجندي، حامد محمود أحمد سليم، علاء محمد محمد السلاوي، مها محمود عبد الغنى هجرس بكلية الطب، حسن محمد عبد الله قاسم بكلية التربية، أحمد محمد عبدالله الموجي بكلية الهندسة، احمد حسن حسين عزت بكلية علوم الرياضة، رابعة السيد شعبان شحاته بكلية التمريض.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نهال السيد بسيوني شعبان، يسرا فؤاد محمد رشاد، أحمد مصطفى الدسوقي كشك، محمد عبد المنعم أبو المجد تركي، رحاب زكى زكى المعزاوى بكلية الطب، مها خالد محمد أبو المعاطي بكلية العلوم، عطيه محمد عطيه مرق بكلية الآداب، نجوى إبراهيم عباس غنيم بكلية التمريض، محمود فؤاد محمود المرشدي بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من أحمد جميل السيد مصطفى مصباح، محمود أبواليزيد ابو اليزيد السيد المزين، محمود السيد على بدوى، السعيد محمد السعيد غلوش، نوريهان عبد العزيز ابراهيم الجزار، محمد محمود محمد على الشيخ، مادونا ممدوح يوسف الطوخي بكلية الطب، حنان جمال عبدالحليم محمد بكلية التربية، فاطمة الزهراء أحمد ابوالإسعاد بكلية العلوم، محمود فيصل عبد العليم أبو الدهب، علاء عصفور نصر سعدات، سماح لطفى عبد المولى قرشم، ايناس الهامى السيد نجم بكلية طب الأسنان، شادي امام على امام الموزي، عبد الكريم سعيد عبد الكريم الأمير بكلية الهندسة، سماح محمد سليمان نوالى بكلية التمريض.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٣٩ درجة دكتوراة،٥٩ درجة ماجستير، ٨٨ دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.