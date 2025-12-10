سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل والوجه البحري| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحرى.

أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق والقاهرة الكبرى ومدن القناه وسيناء على موعد مع سقوط الأمطار خلال الفترة القليلة القادمة.

وشهدت مناطق (كفر الشيخ - دمياط - شمال الدقهلية)، خلال الطقس اليوم، تحت تأثير السحب الرعدية الممطر يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا، مع استمرار تدفق السحب الممطرة على باقي السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد ومناطق من وسط وشمال سيناء.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، يشهد البلاد استمرارًا في الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء. ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يعزز الإحساس ببرودة الأجواء.

وشهدت بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية اعتبارًا من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

10 محافظات تنتظر الأمطار

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – المنوفية – الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وتشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، خليج السويس، ومدن القناة فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على فترات بأغلب الأنحاء.

اضطراب الملاحة البحرية

أشارت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة على سواحل البحر المتوسط، خاصة في مناطق مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، ويرتفع الموج ما بين 2 إلى 3 أمتار.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود سحب رعدية يصاحبها بعض الظواهر الجوية بنسبة حدوث تقارب 40%، وتشمل، سقوط حبات برد على بعض المناطق، ونشاط للرياح الهابطة من السحب الرعدية، يصاحبها ضربات برق تصاحب بعض السحب.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث التنبؤات بشكل دوري وفق أحدث البيانات، مع متابعة مستمرة لخرائط الطقس. ودعت المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشددة على أن سلامة الجميع هي أولويتها.