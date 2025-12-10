القبض على أحد أنصار مرشح لتوزيعه كروت دعاية على الناخبين بالبحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص ) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





النواب بالبحيرة

