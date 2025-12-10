«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل 373,892 حالة طلاق على مستوى الجمهورية خلال 2024.

وأوضح التقرير الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن 57.8% من حالات الطلاق حدثت في الحضر مقابل 42.2% في الريف، مشيرًا إلى أن غالبية الحالات – بنسبة 83.9% – تمت بين أزواج تم عقد قرانهم رسميًا، بينما مثلت حالات الطلاق بين الأزواج بعقود عرفية نسبة 1.7% فقط.

متوسط سن المُطلقين

وبحسب بيانات الجهاز، بلغ متوسط سن المطلقين من الذكور نحو 40 سنة وثمانية أشهر، في حين بلغ متوسط سن المطلقات من الإناث 34 سنة وستة أشهر.

وسجل عدد حالات الطلاق يوميًا 750 حالة يوميًا.

نسبة الطلاق بين الذكور الأعلى تعليمًا

كما أظهرت النشرة السنوية لحالات الزواج والطلاق لعام 2024، أن نسبة الطلاق بين الذكور الأعلى تعليمًا بلغت 35.2%، مقابل 0.2% فقط بين من لم يحصلوا على مؤهل دراسي، في حين بلغت نسبة الطلاق بين الإناث الأعلى تعليمًا 33.1%، مقابل 0.1% بين من لم يحصلن على أي مؤهل تعليمي.