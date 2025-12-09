373.892 حالة طلاق في 2024.. والإيذاء والخيانة أبرز الأسباب

كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تسجيل 373,892 حالة طلاق على مستوى الجمهورية خلال عام 2024، موزعة بين إشهادات الطلاق وأحكام الطلاق النهائية.

وبحسب النشرة السنوية لحالات الزواج والطلاق لعام 2024، والتي حصل “صدى البلد” على نسخة منها، بلغ عدد شهادات الطلاق الصادرة رسميًا 259,697 إشهادة، في حين وصل عدد أحكام الطلاق النهائية إلى 141,95 حكمًا.

حالات الطلاق بسبب الخلع

وأوضحت البيانات أن حالات الطلاق بسبب الخلع جاءت في المقدمة بعدد 11,906 حالة، تلتها حالات الطلاق لأسباب أخرى بعدد 1,500 حالة، بينما سُجلت 690 حالة طلاق بسبب الإيذاء.

تأتي البيانات تأتي في إطار الرصد الإحصائي الدقيق لحالات الطلاق بمختلف أسبابها، بهدف دعم جهود الدولة في دراسة الظواهر الاجتماعية ووضع السياسات الملائمة للحد من ارتفاع معدلات الانفصال الأسري.

حالات الطلاق بسبب الخيانة

كما رصد التقرير 35 حالة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، و37 حالة بسبب غيبة الزوج، إضافة إلى 11 حالة بسبب الأمراض، و11 حالة بسبب حبس الزوج، فضلًا عن حالة واحدة فقط بسبب تغيير الديانة.