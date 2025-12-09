قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سينتيا خليفة شقيقة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان
نوع طعام شهير موجود في كل بيت يقوي المناعة والقلب
الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق
فين حسين الشحات | انفعال أحمد موسى بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم
إنشاء فرع لـ نادي الزمالك في أسيوط الجديدة
مرأة ومنوعات

تكريم 6 باحثات متميزات لإسهاماتهن العلمية الرائدة

أحمد عبد القوى

أُقيم في القاهرة الحفل الختامي للنسختين السابعة والثامنة من برنامج يونسكو من أجل المرأة في العلم – زمالة مصر لعامي 2024 و2025، حيث جرى تكريم ست باحثات مصريات تقديراً لإسهاماتهن العلمية في مجالات متنوعة تمس احتياجات المجتمع وتدعم الابتكار العلمي. شمل التكريم أربع باحثات في مرحلة ما بعد الدكتوراه قدّمن أبحاثاً في مجالات متقدمة، منها تطوير جهاز مستدام يعتمد على تقنيات النانو لتحلية المياه، واستخدام البيانات متعددة الوسائط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان المبيض في البيئات محدودة الموارد، إضافة إلى التحليل الجيني للأمراض الوراثية بالقلب، وتطوير أدوات رقمية دقيقة لتحسين تشخيص وعلاج حالات طب الأسنان.  

كما كُرمت باحثتان في مرحلة الدكتوراه عن أبحاثهما حول تقييم التصريف الطبيعي للمياه الجوفية في الصحراء الغربية باستخدام منهج جيومائي متطور، ودراسة مرض باركنسون من منظور يجمع بين البحث الصحي العام والبحث العصبي البيولوجي.  

شهد الحفل حضور شخصيات بارزة من مؤسسات وطنية ودولية، مؤكّدين أهمية هذه الأبحاث في دعم أولويات الدولة ومواجهة التحديات العلمية. ويواصل البرنامج تعزيز دور المرأة في العلوم عبر دعم الباحثات مادياً وعلمياً، بما يسهم في بناء جيل جديد من العالمات القادرات على قيادة مستقبل البحث العلمي في مصر.

مصر تكريم تكريمات

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

الإذاعية هاجر سعد الدين

هاجر سعد الدين تروي قصة أول برنامج عن فقه المرأة في تاريخ الإذاعة

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساء؟.. أمين الإفتاء يحدد الوقت المفضل لأدائها

الشيخ خالد الجندي

عجائب القرآن.. خالد الجندي يوضح 18 صفة مختلفة لأفعال المجي في كتاب الله

بالصور

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

