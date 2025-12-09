تكريم 6 باحثات متميزات لإسهاماتهن العلمية الرائدة

أُقيم في القاهرة الحفل الختامي للنسختين السابعة والثامنة من برنامج يونسكو من أجل المرأة في العلم – زمالة مصر لعامي 2024 و2025، حيث جرى تكريم ست باحثات مصريات تقديراً لإسهاماتهن العلمية في مجالات متنوعة تمس احتياجات المجتمع وتدعم الابتكار العلمي. شمل التكريم أربع باحثات في مرحلة ما بعد الدكتوراه قدّمن أبحاثاً في مجالات متقدمة، منها تطوير جهاز مستدام يعتمد على تقنيات النانو لتحلية المياه، واستخدام البيانات متعددة الوسائط المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان المبيض في البيئات محدودة الموارد، إضافة إلى التحليل الجيني للأمراض الوراثية بالقلب، وتطوير أدوات رقمية دقيقة لتحسين تشخيص وعلاج حالات طب الأسنان.

كما كُرمت باحثتان في مرحلة الدكتوراه عن أبحاثهما حول تقييم التصريف الطبيعي للمياه الجوفية في الصحراء الغربية باستخدام منهج جيومائي متطور، ودراسة مرض باركنسون من منظور يجمع بين البحث الصحي العام والبحث العصبي البيولوجي.

شهد الحفل حضور شخصيات بارزة من مؤسسات وطنية ودولية، مؤكّدين أهمية هذه الأبحاث في دعم أولويات الدولة ومواجهة التحديات العلمية. ويواصل البرنامج تعزيز دور المرأة في العلوم عبر دعم الباحثات مادياً وعلمياً، بما يسهم في بناء جيل جديد من العالمات القادرات على قيادة مستقبل البحث العلمي في مصر.