«التابعي»: تجديد عقد حسام حسن بعد كأس العالم ضرورة لاستقرار المنتخب.. وتصريحات «طولان» غير موفقة

انتقد بشير التابعي، لاعب منتخب مصر السابق، الطريقة التي خرج بها المنتخب الوطني من البطولة الأخيرة، مؤكدًا أنه كان من أكبر الداعمين للجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، إلا أن الأداء والنتيجة كانا "مهينين" على حد وصفه.

وقال التابعي في تصريحات لبرنامج "نمبر1" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على شاشة CBC: إن تصريحات الكابتن حلمي طولان بشأن أن المنتخب تم تجميعه منذ 3 أشهر فقط لم تكن موفقة، مضيفًا: "إذا كان يرى أن المهمة صعبة منذ البداية، كان من الأفضل أن يرفض تولي المسؤولية".

وأكد التابعي أن المنتخب يمتلك عناصر جيدة تحتاج فقط إلى قيادة ثابتة ومنح الثقة للجهاز الفني للاستمرار لفترة أطول.

ودعا التابعي اتحاد الكرة إلى تجديد عقد الكابتن حسام حسن لما بعد كأس العالم، معتبرًا أن ذلك سيمنحه الاستقرار والثقة لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.