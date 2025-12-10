قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
خالد جلال: موقف حلمي طولان تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
وسط ترّقب للقرار الأمريكي .. الهدوء يسيطر على أسعار الذهب
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض
«ليه ما اعتذرتش عن المنصب؟».. مهيب عبد الهادي يُهاجم حلمي طولان
«التابعي»: تجديد عقد حسام حسن بعد كأس العالم ضرورة لاستقرار المنتخب.. وتصريحات «طولان» غير موفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج
جانب من الفيديو المتداول بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص متضررًا من آخر يتهمه بإرسال رسائل تهديد له؛ بسبب خلاف بينهما بشأن قطعة أرض بمحافظة سوهاج.

وبحسب ما ورد في المقطع، فقد أكد المتضرر أنه اشترى قطعة أرض من المشكو في حقه خلال عام 2024، قبل أن يفاجأ بقيام الأخير ببيع الأرض ذاتها لشخص آخر، الأمر الذي دفعه لمطالبته برد المبلغ المالي الذي سدده.

 

ماذا حدث؟

وأوضح صاحب الشكوى في الفيديو أنه تعرّض للسب والتهديد عندما حاول استرداد أمواله.

وفور تداول المقطع، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج الفحص والتحري حول الواقعة، وتبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، ومن خلال جمع المعلومات، أمكن تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يعمل عاملًا ويقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج.

وبسؤاله رسميًا، كرر ما جاء بالفيديو مؤكدًا تضرره من محامٍ يقيم بذات الدائرة، زاعمًا قيامه بتهديده وإرسال رسائل سب له، على خلفية الخلاف المالي بينهما حول قطعة الأرض، وباستدعاء المشكو في حقه ومواجهته، أقر بوجود خلافات مالية مع الشاكي تتعلق بالأرض المذكورة.

وأشار إلى أنه أقام دعوى قضائية لإلغاء توكيل كان قد حرره للشاكي للتصرف في الأرض، مضيفًا أنه قام ببيع القطعة لشخص آخر لوقف التعامل عليها إلى حين انتهاء النزاع القائم بين الطرفين، كما أقر بصدور عبارات منه تجاه الشاكي نتيجة للخلاف الدائر بينهما.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج قطعة أرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

المتهم

ننشر مرافعة النيابة في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية..فيديو

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

الزعيم كيم جونج أون

بيونج يانج تستعد.. كيم جونج أون يطلق التحضيرات لمؤتمر يعقد كل 5 سنوات

ترمب

ترامب محذراً مادورو: أيامك «معدودة» كرئيس لفنزويلا

أرشيفية

اجتماعات أمنية إسرائيلية طارئة بعد هتافات مؤيدة لغزة في عرض عسكري سوري

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية

علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة

علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية

طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد