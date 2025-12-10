أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص متضررًا من آخر يتهمه بإرسال رسائل تهديد له؛ بسبب خلاف بينهما بشأن قطعة أرض بمحافظة سوهاج.

وبحسب ما ورد في المقطع، فقد أكد المتضرر أنه اشترى قطعة أرض من المشكو في حقه خلال عام 2024، قبل أن يفاجأ بقيام الأخير ببيع الأرض ذاتها لشخص آخر، الأمر الذي دفعه لمطالبته برد المبلغ المالي الذي سدده.

ماذا حدث؟

وأوضح صاحب الشكوى في الفيديو أنه تعرّض للسب والتهديد عندما حاول استرداد أمواله.

وفور تداول المقطع، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج الفحص والتحري حول الواقعة، وتبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، ومن خلال جمع المعلومات، أمكن تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يعمل عاملًا ويقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج.

وبسؤاله رسميًا، كرر ما جاء بالفيديو مؤكدًا تضرره من محامٍ يقيم بذات الدائرة، زاعمًا قيامه بتهديده وإرسال رسائل سب له، على خلفية الخلاف المالي بينهما حول قطعة الأرض، وباستدعاء المشكو في حقه ومواجهته، أقر بوجود خلافات مالية مع الشاكي تتعلق بالأرض المذكورة.

وأشار إلى أنه أقام دعوى قضائية لإلغاء توكيل كان قد حرره للشاكي للتصرف في الأرض، مضيفًا أنه قام ببيع القطعة لشخص آخر لوقف التعامل عليها إلى حين انتهاء النزاع القائم بين الطرفين، كما أقر بصدور عبارات منه تجاه الشاكي نتيجة للخلاف الدائر بينهما.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.