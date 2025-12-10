أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر دخلت بشكل رسمي في فصل الشتاء، مؤكدة استمرار حالة التقلبات الجوية طوال الأسبوع.

انخفاض درجات الحرارة في الصباح والليل

أوضحت شاكر خلال برنامح حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي أن أغلب المحافظات ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات الصباح الباكر وفترات الليل، داعية المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة كبار السن والأطفال.

أمطار في السواحل الشمالية وسيول في جنوب سيناء

وأشارت إلى أن محافظة مطروح والإسكندرية شهدت أمطارًا، بينما من المتوقع أن تشهد جنوب سيناء بعض السيول في المناطق المنخفضة، وأن معظم أنحاء البلاد ستتأثر بهذه التقلبات الجوية بشكل متفاوت.

نصائح للمواطنين

حثّت شاكر الجميع على متابعة النشرات الجوية الرسمية، والحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة مع هطول الأمطار، وتجنب مجاري السيول في جنوب سيناء والمناطق المنخفضة.