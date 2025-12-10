قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
برلمان

بدء التصويت في الدوائر المُلغاة بـ30 دائرة على مستوى 10 محافظات

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

انطلق، منذ قليل، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.

توزيع الدوائر الملغاة

شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:

محافظة الجيزة – 7 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الجيزة)
الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (قسم العمرانية)
الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)
الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم – دائرة واحدة
الدائرة الثالثة (مركز سنورس)

محافظة المنيا – 5 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)
الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)
الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)
الدائرة الخامسة (مركز ملوى)
الدائرة السادسة (مركز دير مواس)

محافظة أسيوط – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)
الدائرة الثانية (مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد – دائرتان
الدائرة الأولى (قسم الخارجة)
الدائرة الثانية (مركز الداخلة)

محافظة سوهاج – دائرة واحدة
الدائرة السابعة (مركز البلينا)

محافظة الأقصر – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الأقصر)
الدائرة الثانية (مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (مركز إسنا)

محافظة أسوان – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)
الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (مركز إدفو)

محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة
الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة – 4 دوائر
الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)
الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)
الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)

المنافسة وعدد المقاعد

يتنافس في هذه الدوائر الثلاثين أكثر من 600 مترشح على 58 مقعدًا مخصصة لها.

ويحتاج المرشح للفوز من الجولة الأولى إلى تحقيق 50% + 1 من الأصوات الصحيحة. أما في حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، يخوض أعلى المرشحين في الأصوات جولة الإعادة المقرر عقدها يومي 3 و4 يناير داخل مصر.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ الانتخابات انتخابات الدوائر الملغاة اخبار انتخابات النواب

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

