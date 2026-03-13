خلاف على الإيجار يتحول لمشاجرة.. ضبط صانعة محتوى و3 أشخاص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين صانعة محتوى وعدد من الأشخاص بالإسكندرية لرفضها سداد القيمة الإيجارية لشقة مستأجرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول : (صانعة محتوى – مقيمة بدائرة القسم)، طرف ثانى: (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) ، بسبب رفض الطرف الأول دفع القيمة الإيجارية للشقة محل سكنها لأحد أفراد الطرف الثانى ، وتهديدهم بالإساءة لهم بمواقع التواصل الإجتماعى .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهما لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



