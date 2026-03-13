حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق
موقعتش أنا نزلت أشوف ترتيب الأهلي.. تعليق ساخر من الدردير بعد ظهوره في ليفل الوحش
تصعيد دموي في لبنان .. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 773 بينهم 103 أطفال
رامز جلال لـ عمرو الدرديري: إيه اللي انت لابسه ده ما كنت خليك في البدلة أحسن
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 25 رمضان 2026
مجدي عبد الغني: ابني اتظلم بسببي..وأنا اللي عملت تجربة نادي إنبي
قرار إزالة.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء اقتحام منزل في الإسكندرية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل عناصر من قوات الباسيج الإيرانية في طهران
منشورات إسرائيلية فوق بيروت تدعو لمواجهة حزب الله.. والجيش اللبناني يحذر المواطنين
عمرو الليثي يكشف قصة غيرت حياته: مكالمة تأخرت يومين علمتني أن الاعتذار شجاعة
حماية المستهلك بالقليوبية يواصل شن الحملات الرقابية المُفاجئة.. وضبط 10 قضايا متنوعة
إسدال الستار على انتخابات نقابة المهندسين وسط حضور حكومي بارز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قرار إزالة.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء اقتحام منزل في الإسكندرية

المتهمين
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بكسر باب أحد المنازل وإقتحامه عنوه وطرد الأسرة المتواجدة به بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى حال قيام الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ قرار إزالة لطابقين وجزء من أحد الطوابق بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لبنائهم بشكل مخالف وبدون ترخيص وبصورة من شأنها الإضرار بالعقار ذاته ، قام بعض الأشخاص ( الذين تم تسكينهم صورياً بإحدى الشقق المشمولة ضمن قرار الإزالة ) من قبل مقاول العقار بمحاولة إعتراض التنفيذ والإدعاء بإقامتهم بصورة دائمة بالشقة محل القرار إلا أن الجهات المعنية إستكملت التنفيذ حرصاً على سلامة قاطنى العقار.

أمكن ضبط مقاول العقار ( له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل ) كما أمكن ضبط (الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالشقة وقت تنفيذ قرار الإزالة " نجل شقيق المقاول ، وخالته ، وكريمتها ، إحدى صديقات كريمتها " القائمة على تصوير مقطع الفيديو" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيام المقاول المذكور بوضع مجموعة من الأثاث داخل الشقة وتسكينهم بها صورياً ومطالبتهم بتصوير المقطع والإدعاء بقيام الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الشقة عنوة وبشكل مفاجئ– على خلاف الحقيقة - ، وقيام المقاول بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لغل يد المسئولين عن تنفيذ القرار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

الشرقية

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

بالصور

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد