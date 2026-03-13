قرار إزالة.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء اقتحام منزل في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بكسر باب أحد المنازل وإقتحامه عنوه وطرد الأسرة المتواجدة به بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى حال قيام الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ قرار إزالة لطابقين وجزء من أحد الطوابق بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لبنائهم بشكل مخالف وبدون ترخيص وبصورة من شأنها الإضرار بالعقار ذاته ، قام بعض الأشخاص ( الذين تم تسكينهم صورياً بإحدى الشقق المشمولة ضمن قرار الإزالة ) من قبل مقاول العقار بمحاولة إعتراض التنفيذ والإدعاء بإقامتهم بصورة دائمة بالشقة محل القرار إلا أن الجهات المعنية إستكملت التنفيذ حرصاً على سلامة قاطنى العقار.

أمكن ضبط مقاول العقار ( له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل ) كما أمكن ضبط (الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالشقة وقت تنفيذ قرار الإزالة " نجل شقيق المقاول ، وخالته ، وكريمتها ، إحدى صديقات كريمتها " القائمة على تصوير مقطع الفيديو" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيام المقاول المذكور بوضع مجموعة من الأثاث داخل الشقة وتسكينهم بها صورياً ومطالبتهم بتصوير المقطع والإدعاء بقيام الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الشقة عنوة وبشكل مفاجئ– على خلاف الحقيقة - ، وقيام المقاول بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لغل يد المسئولين عن تنفيذ القرار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.