بسبب تصرف عدواني .. عقوبة قاسية لـ حارس مرمى ريال سرقسطة

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن حارس مرمى ريال سرقسطة إستيبان أندرادا، سيقضي عقوبة الإيقاف لمدة 13 مباراة بسبب لكمه لاعبًا من الفريق المنافس بعد طرده خلال مباراة الديربي التي خسرها فريقه 1-0 أمام هويسكا يوم الأحد، والتي أدت إلى شجار جماعي.

تلقى أندرادا إنذارًا ثانيًا في الدقيقة 99، لكن بدلًا من مغادرة الملعب، ركض ولكم قائد هويسكا خورخي بوليدو في وجهه، مما أدى إلى اندلاع شجار، واضطرت قوات الأمن الحكومية إلى تقييده قبل أن ترافقه إلى غرفة الملابس.

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المخالفة تستوجب أقصى عقوبة وهي الإيقاف لمدة 12 مباراة، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بسبب طرد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا.

تم إيقاف حارس مرمى هويسكا داني خيمينيز، الذي طُرد بعد ذلك بسبب لكمه أندرادا خلال المشاجرة، لمدة أربع مباريات.

تم إيقاف داني تاسيندي لاعب سرقسطة، الذي تلقى بطاقة حمراء لركله خصمًا في ساقه بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) للشجار، لمباراتين.