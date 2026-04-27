بالفيديو| فوضى في اللحظات الأخيرة.. اشتباكات دامية تخيم على مواجهة ريال سرقسطة وهويسكا

تحولت مباراة دوري الدرجة الثانية الإسباني بين ريال سرقسطة وهويسكا إلى مشهد فوضوي صادم بعدما خرجت الأمور عن السيطرة في الدقائق الأخيرة لتطغى الاشتباكات الجماعية على مجريات لقاء كان يفترض أن يُحسم داخل المستطيل الأخضر.

المباراة التي أُقيمت في أجواء مشحونة بسبب صراع الفريقين للهروب من شبح الهبوط انتهت بأحداث مؤسفة عكست حجم التوتر والضغط النفسي الذي يعيشه اللاعبون في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

جاءت نقطة التحول قبل صافرة النهاية بلحظات حين فقد حارس مرمى سرقسطة إستيبان أندرادا أعصابه بشكل كامل وابتعد عن مجريات اللعب ليعتدي بالضرب على قائد هويسكا خورخي بوليدو في لقطة مفاجئة أشعلت الأجواء داخل الملعب.

الواقعة لم تكن مجرد احتكاك عابر بل تحولت سريعًا إلى اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين وسط محاولات متأخرة للسيطرة على الموقف.

بطاقات حمراء وقرارات حاسمة

رد الفعل لم يتأخر حيث تدخل حارس هويسكا داني خيمينيز للدفاع عن زميله ليتورط بدوره في الاشتباكات وهو ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

كما امتدت العقوبات لتشمل لاعب سرقسطة داني تاسيندي الذي تم طرده بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) عقب ثبوت مشاركته في الأحداث.

المشهد داخل الملعب بدا أقرب إلى فوضى جماعية مع انهيار واضح للانضباط في لحظات كانت تتطلب أقصى درجات التركيز.

ضغط الهبوط

الأحداث لم تأتِ من فراغ بل كانت انعكاسًا مباشرًا للضغوط الهائلة التي يعيشها الفريقان في صراع البقاء.

المواجهة حملت طابع لا تقبل القسمة على اثنين وهو ما انعكس على سلوك اللاعبين داخل الملعب حيث تجاوز التوتر حدوده الطبيعية وتحول إلى انفجار غير مبرر في الدقائق الحاسمة.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

مدرب هويسكا: لا مبرر لما حدث

من جانبه عبر مدرب هويسكا خوسيه لويس عن استيائه الشديد من الأحداث مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن تبريره رغم إدراكه لحجم الضغوط.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء إن ما حدث يمثل فقدانًا تامًا للسيطرة مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تسيء لكرة القدم خاصة في مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس الرياضي في إقليم أراغون.

بعيدًا عن الفوضى نجح هويسكا في حسم اللقاء لصالحه بهدف دون رد سجله أوسكار سيلفا ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 36 نقطة.

في المقابل تجمد رصيد ريال سرقسطة عند 35 نقطة في المركز قبل الأخير لتزداد معاناته في سباق الهروب من الهبوط.

كرة القدم تخسر

رغم أهمية النقاط الثلاث لهويسكا إلا أن المشهد العام للمباراة ترك انطباعًا سلبيًا حيث طغت الاشتباكات على أي حديث فني.

مثل هذه الوقائع تعيد فتح النقاش حول الضغوط النفسية في المراحل الحاسمة ومدى قدرة اللاعبين على التحكم في انفعالاتهم خاصة عندما تصبح النتائج مسألة بقاء أو هبوط.