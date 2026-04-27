مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة
زميل ينهي حياة ابن بلدته في الغربة بسبب شماعة.. ما القصة؟
المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو
%15.. موعد التطبيق لزيادة الإيجار القديم
المالية للمستثمرين الدوليين: اقتصادنا متماسك ونتعامل بحكمة مع التحديات الاقتصادية
تكاثر السحب على مناطق متفرقة وأمطار متوسطة بعد ساعات| الطقس
دفاع المجنى عليه فى واقعة ارتداء الملابس النسائية: المتهمون قتلوه معنويا
ادعو لـ هاني شاكر.. شائعة جديدة عن أمير الغناء العربي
القومي للبحوث الفلكية: لا مخاوف إطلاقا على تأثر مصر بزلزال جزيرة كريت
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو
الرئيس اللبناني: الخيانة يرتكبها من يجر بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية
معايشة في تشيلسي.. ماذا قال هاني شكري عضو الزمالك في مؤتمر الرعاة؟
بالفيديو| فوضى في اللحظات الأخيرة.. اشتباكات دامية تخيم على مواجهة ريال سرقسطة وهويسكا

تحولت مباراة دوري الدرجة الثانية الإسباني بين ريال سرقسطة وهويسكا إلى مشهد فوضوي صادم بعدما خرجت الأمور عن السيطرة في الدقائق الأخيرة لتطغى الاشتباكات الجماعية على مجريات لقاء كان يفترض أن يُحسم داخل المستطيل الأخضر.

المباراة التي أُقيمت في أجواء مشحونة بسبب صراع الفريقين للهروب من شبح الهبوط انتهت بأحداث مؤسفة عكست حجم التوتر والضغط النفسي الذي يعيشه اللاعبون في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

جاءت نقطة التحول قبل صافرة النهاية بلحظات حين فقد حارس مرمى سرقسطة إستيبان أندرادا أعصابه بشكل كامل وابتعد عن مجريات اللعب ليعتدي بالضرب على قائد هويسكا خورخي بوليدو في لقطة مفاجئة أشعلت الأجواء داخل الملعب.

الواقعة لم تكن مجرد احتكاك عابر بل تحولت سريعًا إلى اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين وسط محاولات متأخرة للسيطرة على الموقف.

بطاقات حمراء وقرارات حاسمة

رد الفعل لم يتأخر حيث تدخل حارس هويسكا داني خيمينيز للدفاع عن زميله ليتورط بدوره في الاشتباكات وهو ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

كما امتدت العقوبات لتشمل لاعب سرقسطة داني تاسيندي الذي تم طرده بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) عقب ثبوت مشاركته في الأحداث.

المشهد داخل الملعب بدا أقرب إلى فوضى جماعية مع انهيار واضح للانضباط في لحظات كانت تتطلب أقصى درجات التركيز.

 

ضغط الهبوط

الأحداث لم تأتِ من فراغ بل كانت انعكاسًا مباشرًا للضغوط الهائلة التي يعيشها الفريقان في صراع البقاء.

المواجهة حملت طابع لا تقبل القسمة على اثنين وهو ما انعكس على سلوك اللاعبين داخل الملعب حيث تجاوز التوتر حدوده الطبيعية وتحول إلى انفجار غير مبرر في الدقائق الحاسمة.

 

مدرب هويسكا: لا مبرر لما حدث

من جانبه عبر مدرب هويسكا خوسيه لويس عن استيائه الشديد من الأحداث مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن تبريره رغم إدراكه لحجم الضغوط.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء إن ما حدث يمثل فقدانًا تامًا للسيطرة مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تسيء لكرة القدم خاصة في مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس الرياضي في إقليم أراغون.

بعيدًا عن الفوضى نجح هويسكا في حسم اللقاء لصالحه بهدف دون رد سجله أوسكار سيلفا ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 36 نقطة.

في المقابل تجمد رصيد ريال سرقسطة عند 35 نقطة في المركز قبل الأخير لتزداد معاناته في سباق الهروب من الهبوط.

 

كرة القدم تخسر

رغم أهمية النقاط الثلاث لهويسكا إلا أن المشهد العام للمباراة ترك انطباعًا سلبيًا حيث طغت الاشتباكات على أي حديث فني.

مثل هذه الوقائع تعيد فتح النقاش حول الضغوط النفسية في المراحل الحاسمة ومدى قدرة اللاعبين على التحكم في انفعالاتهم خاصة عندما تصبح النتائج مسألة بقاء أو هبوط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

النائب موسي خالد

لدعم التمكين الاقتصادي للشباب.. توفير فرص عمل للفنيين بالإسماعيلية

اللقاء

قناة السويس والهيئة العامة لتعليم الكبار توقعان بروتوكول تعاون لتنظيم برامج محو الأمية بمركز الإبداع والتميز

ارشيفيه

انفجار أنبوبة.. حريق بإحدى منازل الدقهلية يسفر عن وقوع مصابين

بالصور

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد