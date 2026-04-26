بمشاركة هيثم حسن.. التشيه يهزم ريال أوفييد بهدفين في الدوري الإسباني

حقق فريق إلتشيه، الفوز أمام فريق ريال أوفييد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب كارلوس تارتيري ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني.

وأحرز هدفي إلتشي ، بيدرو بيجاس في الدقيقة 6 ، وجونزالو فيار في الدقيقة 16 من اللقاء.

بينما أحرز إلياس شيرا هدف أوفييدو في الدقيقة 76 من اللقاء.

وغادر المصري هيثم حسن، نجم ريال اوفييد ملعب المباراة في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجه احتل فريق ريال اوفييد المركز العشرين والأخير في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بينما إرتفع رصيد إلتشيه إلى 38 نقطة، في المركز الثالث عشر.