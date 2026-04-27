قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح فوزي لـ صدى البلد: إنشاء مجلس قومي للرجل دعوى مصيرها عدم الاختصاص
مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة
زميل ينهي حياة ابن بلدته في الغربة بسبب شماعة.. ما القصة؟
المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو
%15.. موعد التطبيق لزيادة الإيجار القديم
المالية للمستثمرين الدوليين: اقتصادنا متماسك ونتعامل بحكمة مع التحديات الاقتصادية
تكاثر السحب على مناطق متفرقة وأمطار متوسطة بعد ساعات| الطقس
دفاع المجنى عليه فى واقعة ارتداء الملابس النسائية: المتهمون قتلوه معنويا
ادعو لـ هاني شاكر.. شائعة جديدة عن أمير الغناء العربي
القومي للبحوث الفلكية: لا مخاوف إطلاقا على تأثر مصر بزلزال جزيرة كريت
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو
الرئيس اللبناني: الخيانة يرتكبها من يجر بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

محمد على

من المقرر مثول مطلق النار خلال حفل عشاء ترامب لمراسلي البيت الأبيض والذي حاول اغتيال ترامب ومسئوليه، أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن دي سي.

قامت السلطات الأمريكية بالقبض على المتهم في عملية إطلاق النار خارج قاعة الفندق الضخمة التي كان يحتفل فيها ترامب والمسئوليين والصحفيين. 
وأودعت السلطات المشفى ثم من بعده إلى سجن دي سي.

تم تحديد هوية المشتبه به في الضلوع في اغتيال المسئولين الأمريكيين على أنه "كول توماس ألين"، بسن الــ31 عامًا من تورانس في كاليفورنيا.

قالت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو ليلة السبت إن ألين سيُتهم باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على ضابط اتحادي باستخدام سلاح خطير، وتوقعت أن يواجه المزيد من التهم يوم الاثنين.

وفي اعترافات خطيرة لعائلته قبل فتحه النار على فرد أمن خارج قاعة احتفالات ترامب، توضح لماذا أقدم على محاولة قتل إدارة ترامب، قال توماس ألين، إنه أقدم على(مطلقًا على نفسه اسم صديق الفيدرالية) ذلك لإنهاء حياة الفاسدين.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن كول ألين، المتهم بإطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أرسل بياناً مرعباً مناهضاً للرئيس ترامب إلى عائلته قبل وقت قصير من فتح النار، واصفاً نفسه بـ"القاتل الفيدرالي الودود" وكاشفاً عن عزمه على قتل مسؤولي إدارة ترامب.

كتب ألين أن "أهدافه" كانت "مسؤولين في الإدارة (باستثناء [مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش] باتيل)... مرتبة حسب الأولوية من الأعلى رتبة إلى الأدنى".  

وقال مسؤولان أمريكيان إن الرسالة أُرسلت قبل حوالي 10 دقائق من إطلاق النار ليلة السبت.

وكتب ألين، في إشارة على ما يبدو إلى الرئيس: "لم أعد على استعداد للسماح لشخص متحرش بالأطفال  ومغتصب وخائن بتلويثنا بجرائمه".

وأردف قائلاً: "لتقليل الخسائر، سأستخدم أيضاً طلقات الخرطوش بدلاً من الرصاصات (لأنها أقل اختراقاً للجدران)"، قبل أن يعترف بأنه كان على استعداد لقتل كل من في الغرفة إذا كان ذلك يعني الوصول إلى أهدافه.

أضاف "سأصل إلى (ترامب) المتحرش بالأطفال والمغتصب والخائن".

أشار ألين إلى إيمانه المسيحي عدة مرات في رسالة الاعتراف، كما تطرق إلى قضايا سياسية حساسة مثل غارات إدارة ترامب على قوارب تهريب المخدرات الفنزويلية واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

أكد "إنّ الصفح عن الظلم هو ما يفعله المرء عندما يكون هو نفسه مضطهداً. أنا لست الشخص الذي تعرض للاغتصاب في معسكر اعتقال. أنا لست الصياد الذي أُعدم دون محاكمة".


 كتب ألين هكذا في الوثيقة، والتي قدمها أحد أقاربه للشرطة، بحسب ما أفاد به المسؤولون.

وشدد على :"إن غض الطرف عن الظلم ليس سلوكاً مسيحياً، بل هو تواطؤ في جرائم الظالم".

