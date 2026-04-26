لقد درست عمليات الاغتيال.. إجابة مثيرة لترامب على صحفي حول محاولة اغتياله

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة فلسفية بعد أن اقتحم مسلح حفلًا إعلاميًا له في واشنطن، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث استهدفت الزعيم الجمهوري.

سأل أحد الصحفيين ترامب بعد الحادثة الفوضوية التي وقعت في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض: "أسأل باحترام، لماذا تعتقد أن هذا يتكرر معك؟".

كان لدى ترامب إجابة جاهزة، وتمحورت حول مكانته، وهو البالغ من العمر 79 عامًا، ومن بين الأكبر بين رؤساء الولايات المتحدة.

قال ترامب: "حسنًا، كما تعلمون، لقد درست الاغتيالات. ويجب أن أخبركم أن أكثر الناس تأثيرًا، الذين يقدمون الكثير - انظروا إلى أبراهام لينكولن… الذين يُحدثون أكبر الأثر، هم من يُستهدفون".

وأضاف ترامب: "أكره أن أقول إنني أتشرف بذلك، لكنني أنجزت الكثير. لقد غيرنا هذا البلد، وهناك الكثير من الناس غير راضين عن ذلك. لذا أعتقد أن هذه هي الإجابة".