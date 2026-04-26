موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها وتدعو لـ هاني شاكر بالشفاء.. فيديو
قائد قوة القدس بالحرس الثوري: حزب الله أثبت كذب ادّعاءات الكيان بشأن تدميره
طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار أنا متبرع دائم
تحديث 80% من مناهج التعليم الفني مواكبة سوق العمل
إيرادات الأفلام.. صراع شرس بين أحمد مالك والفيشاوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إدانة أوروبية ودولية لحادث إطلاق النار خلال حفل مراسلي البيت الأبيض

أ ش أ

 أدانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم / الأحد / حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وأعربت كالاس - في تغريده عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي - عن ارتياحها لسلامة جميع الحاضرين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الحادث.. وأكدت أن العنف السياسي لا مكان له في الأنظمة الديمقراطية، مشددة على أنه لا ينبغي أبدا أن يتحول حدث يفترض أن يكرم حرية الصحافة إلى مسرح للخوف والذعر.

وبحسب ما أفادت به التقارير، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف سريعا، حيث تم إجلاء كبار المسؤولين والحضور إلى أماكن آمنة، فيما أُصيب أحد عناصر الأمن، لكنه نجا بفضل ارتدائه سترة واقية من الرصاص، ويتوقع تعافيه.

كما عبرت كالاس عن التمنيات بالشفاء العاجل للضابط المصاب، مع التأكيد على ضرورة حماية الفعاليات العامة، خاصة تلك المرتبطة بحرية الإعلام، من أي تهديدات أمنية.

وفي المكسيك، أدانت الرئيسة كلوديا شينباوم حادث إطلاق النار، كما أكدت أن العنف ليس حلا على الإطلاق.

وأعربت شينباوم - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم - عن ارتياحها لسلامة الرئيس ترامب وقرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وذلك في منشور لها على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وفي فنزويلا، أدانت القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز واقعة إطلاق النار، كما شددت على أن العنف ليس خيارا أبدا لمن يتمسكون بقيم السلام.

وقالت رودريجيز - في منشور لها على منصة "إكس" تويتر سابقا - "ندين بشدة محاولة الاعتداء على الرئيس ترامب وقرينته.. ونقدم لهما ولجميع الحاضرين في حفل عشاء المراسلين أطيب التمنيات".

وفي الهند، أدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حادث إطلاق النار، وقال - في منشور على منصة "إكس" نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم - "لا مكان للعنف في الديمقراطية، ويجب إدانته بشكل قاطع".

وأضاف "أشعر بالارتياح لمعرفة أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس بخير ولم يصابوا بأذى بعد الحادث الأمني ​​الأخير .. أتمنى لهم دوام السلامة والعافية".

وفي باكستان، أدان الرئيس آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، حادث إطلاق النار، وأعرب زرداري - في بيان نقله راديو باكستان اليوم - عن ارتياحه لسلامة الرئيس ترامب، والسيدة الأولى.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن صدمته إزاء الحادث، وارتياحه لمعرفة أن ترامب وجميع الحضور بخير، متمنيا له دوام السلامة والعافية.

وفي كندا، قال رئيس الوزراء مارك كارني - في منشور على منصة "إكس" - إن حكومته، تشعر بالارتياح لسلامة الرئيس ترامب والسيدة الأولى وجميع الضيوف، مضيفا أن العنف السياسي لا مكان له في أي ديمقراطية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل وقت قصير عن إلقاء القبض على مطلق النار، وذلك أثناء إجلائه مع ضيوف آخرين من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض.

الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس حادث إطلاق النار حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

جمال عبد الناصر

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

ليفربول

وريث صلاح المحتمل.. ليفربول يفتح خطوط التفاوض لضم لاعب جديد

المريخ

دراسة جديدة تثير الجدل حول الكوكب الأحمر.. هل توجد مياه ومحيطات على المريخ؟

عمر مرموش

عمر مرموش يقترب من الانضمام إلى عملاق إنجليزي جديد.. هل تتم الصفقة؟

طريقة عمل توفي الكراميل

طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

اروي جودة

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

