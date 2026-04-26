إدانة أوروبية ودولية لحادث إطلاق النار خلال حفل مراسلي البيت الأبيض

أدانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم / الأحد / حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وأعربت كالاس - في تغريده عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي - عن ارتياحها لسلامة جميع الحاضرين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الحادث.. وأكدت أن العنف السياسي لا مكان له في الأنظمة الديمقراطية، مشددة على أنه لا ينبغي أبدا أن يتحول حدث يفترض أن يكرم حرية الصحافة إلى مسرح للخوف والذعر.

وبحسب ما أفادت به التقارير، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف سريعا، حيث تم إجلاء كبار المسؤولين والحضور إلى أماكن آمنة، فيما أُصيب أحد عناصر الأمن، لكنه نجا بفضل ارتدائه سترة واقية من الرصاص، ويتوقع تعافيه.

كما عبرت كالاس عن التمنيات بالشفاء العاجل للضابط المصاب، مع التأكيد على ضرورة حماية الفعاليات العامة، خاصة تلك المرتبطة بحرية الإعلام، من أي تهديدات أمنية.

وفي المكسيك، أدانت الرئيسة كلوديا شينباوم حادث إطلاق النار، كما أكدت أن العنف ليس حلا على الإطلاق.

وأعربت شينباوم - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم - عن ارتياحها لسلامة الرئيس ترامب وقرينته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وذلك في منشور لها على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وفي فنزويلا، أدانت القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز واقعة إطلاق النار، كما شددت على أن العنف ليس خيارا أبدا لمن يتمسكون بقيم السلام.

وقالت رودريجيز - في منشور لها على منصة "إكس" تويتر سابقا - "ندين بشدة محاولة الاعتداء على الرئيس ترامب وقرينته.. ونقدم لهما ولجميع الحاضرين في حفل عشاء المراسلين أطيب التمنيات".

وفي الهند، أدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حادث إطلاق النار، وقال - في منشور على منصة "إكس" نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم - "لا مكان للعنف في الديمقراطية، ويجب إدانته بشكل قاطع".

وأضاف "أشعر بالارتياح لمعرفة أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس بخير ولم يصابوا بأذى بعد الحادث الأمني ​​الأخير .. أتمنى لهم دوام السلامة والعافية".

وفي باكستان، أدان الرئيس آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، حادث إطلاق النار، وأعرب زرداري - في بيان نقله راديو باكستان اليوم - عن ارتياحه لسلامة الرئيس ترامب، والسيدة الأولى.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن صدمته إزاء الحادث، وارتياحه لمعرفة أن ترامب وجميع الحضور بخير، متمنيا له دوام السلامة والعافية.

وفي كندا، قال رئيس الوزراء مارك كارني - في منشور على منصة "إكس" - إن حكومته، تشعر بالارتياح لسلامة الرئيس ترامب والسيدة الأولى وجميع الضيوف، مضيفا أن العنف السياسي لا مكان له في أي ديمقراطية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل وقت قصير عن إلقاء القبض على مطلق النار، وذلك أثناء إجلائه مع ضيوف آخرين من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض.