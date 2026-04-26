قائد قوة القدس بالحرس الثوري: حزب الله أثبت كذب ادّعاءات الكيان بشأن تدميره

أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني أن حزب الله أثبت أن ادّعاءات الكيان الصهيوني بشأن تدمير قدرات المقاومة ليست سوى أكاذيب، والكيان أخفق دائماً طوال السنوات الماضية في إنهاء أي حرب لصالحه ولم يتمكن من تحقيق أهدافه.

وقال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني: “الوحدة والانسجام في عموم جبهة المقاومة أصبحا أقوى وأكثر صلابة من أي وقتٍ مضى، وحزب الله ليس وحده وجبهة المقاومة برمّتها تقف إلى جانب مقاتليه ومجاهديه”.

وأضاف: “جبهة المقاومة ستتحرك متى اقتضت الضرورة دعماً للشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان وستجعل الصهاينة يندمون ووحدة الساحات هي أقوى وأكثر تأثيراً من أي وقت مضى في دعم حزب الله وسائر أركان جبهة المقاومة”.