قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها وتدعو لـ هاني شاكر بالشفاء.. فيديو
قائد قوة القدس بالحرس الثوري: حزب الله أثبت كذب ادّعاءات الكيان بشأن تدميره
طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار أنا متبرع دائم
تحديث 80% من مناهج التعليم الفني مواكبة سوق العمل
إيرادات الأفلام.. صراع شرس بين أحمد مالك والفيشاوي
مشاجرة أمام مستشفى خاص بسيدي بشر.. والنيابة تُخلي سبيل المتهمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من المنصات الانتخابية إلى مارالاجو.. محاولات اغتيال ترامب مسلسل لا ينتهي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاولة اغتيال جديدة، خلال المؤتمر الصحفي السنوي لمدينة واشنطن، بعدما اقتحم مسلح موقع الحدث في واقعة أعادت إلى الواجهة سلسلة طويلة من الهجمات التي استهدفته على مدار سنوات.

وتمكنت قوات الأمن سريعًا من السيطرة على المهاجم وإلقاء القبض عليه، فيما جرى إجلاء ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، إلى جانب نائبه جيه. دي. فانس، بشكل عاجل من المكان.

ووقع الحادث في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة داخل فندق واشنطن هيلتون، حيث كان يقام حفل عشاء رسمي، وكان من المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام الحضور، الذي ضم عددًا من أعضاء إدارته وأعضاء في الكونغرس. وبعد إطلاق النار، قال ترامب للصحفيين: “ليست هذه المرة الأولى خلال العامين الماضيين التي تتعرض فيها جمهوريتنا لهجوم من قبل شخص يعد محاولة اغتيال”.

ويعد هذا الحادث أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات الموثقة التي بدأت منذ حملته الرئاسية الأولى، وفقًا لما أورده موقع أكسيوس.

وتشمل تلك الهجمات حوادث إطلاق نار في تجمعاته الانتخابية، ومحاولات اغتيال مباشرة، إضافة إلى اختراقات أمنية متكررة أثارت تساؤلات واسعة حول كفاءة إجراءات الحماية.

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال بارزتين كشفتا عن إخفاقات واضحة في جهاز الخدمة السرية، وأسفرتا عن تحقيقات موسعة وإقالات في صفوف قياداته.

ففي مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، أطلق الشاب توماس ماثيو كروكس (20 عامًا) النار من بندقية خلال تجمع انتخابي، ما أدى إلى إصابة ترامب في أذنه ومقتل أحد الحاضرين. وتمكن قناص من جهاز الخدمة السرية من قتل المهاجم في موقع الحادث، بينما حمل تقرير لاحق لمجلس الشيوخ الجهاز مسؤولية الإخفاق بسبب ضعف التخطيط والاتصالات والقيادة.

أما المحاولة الثانية فكانت في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث شوهد رايان ويسلي روث يحمل بندقية داخل نادي ترامب للغولف أثناء وجود الأخير. وأطلق أحد عملاء الخدمة السرية النار عليه، لكنه تمكن من الفرار قبل أن يتم القبض عليه لاحقًا، ويحكم عليه بالسجن المؤبد.

ولا تقتصر محاولات اغتيال ترامب على السنوات الأخيرة، بل تعود إلى ما قبل توليه الرئاسة. ففي يونيو 2016، حاول شاب بريطاني يبلغ من العمر 20 عامًا انتزاع سلاح شرطي خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، وأبلغ لاحقًا عناصر الأمن بنيته قتل ترامب. وفي سبتمبر 2017، سرق رجل رافعة شوكية في داكوتا الشمالية ووجهها نحو موكب الرئيس في محاولة تهديد خطيرة.

وفي سبتمبر 2020، تلقى ترامب رسالة تحتوي على مادة “الريسين” السامة، أرسلها مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، في محاولة اغتيال غير تقليدية أثارت مخاوف أمنية كبيرة. ومع تصاعد التهديدات، برزت اتهامات ذات طابع دولي، إذ تم في يوليو 2024 القبض على رجل باكستاني أدين لاحقًا بالتخطيط لقتل ترامب مقابل أجر لصالح الحرس الثوري الإيراني، فيما كشف متهم إيراني آخر بعد أشهر عن تلقيه تعليمات مماثلة.

وفي أحدث الوقائع، وتحديدًا في فبراير 2026، قتلت الخدمة السرية شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا كان يحمل بندقية صيد وعبوة غاز داخل منتجع مارالاغو، في وقت كان فيه ترامب متواجدًا في واشنطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

جمال عبد الناصر

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات المنطقة وجهود الحلول السياسية

أرشيفية

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

بالصور

طريقة عمل توفي الكراميل

طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

اروي جودة
اروي جودة
اروي جودة

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد