محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المشتركة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الهيئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، بحضور الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومى والمؤسسي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنموية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص التعاون المستقبلية مع القطاع الخاص في المجالات الزراعية والصناعية والاستثمارية، من بينها تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع استصلاح ٤٥٠ فدان بمنطقة أبو طرطور، والشراكة لإنشاء مجمع صناعات غذائية على مساحة ١٠٠ فدان بنموذج المطور الصناعي بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما استعرضت المحافظ مشروع الخريطة الزراعية التفاعلية المزمع إطلاقها في إطار تنفيذ منظومة التحول الرقمي للقطاع الزراعي، والتي تعتمد على استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لإعداد خريطة زراعية رقمية تفاعلية للمحافظة، وتحليل خصائص التربة، ومتابعة الزراعات والإنتاجية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة الاستثمار الزراعي. معربةً عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.