من العريش.. مصر تواصل جهودها الإنسانية لدعم قطاع غزة

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" في العريش، إن معبر كرم أبو سالم يشهد في هذه اللحظات إجراءات تفتيش ومراجعة من جانب سلطات الاحتلال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، وهي الإجراءات المعتادة قبل السماح بدخول الشحنات.

وأوضح أن عدداً من الشاحنات عاد إلى محيط معبر رفح بعد تفريغ حمولته، بينما لا تزال شاحنات أخرى في انتظار استكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن قافلة اليوم تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية التي دفع بها الهلال الأحمر المصري لدعم القطاع الصحي في غزة.

وأضاف أن المساعدات تشمل أيضاً كميات من الوقود بشكل يومي لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز، إلى جانب مواد إيوائية وخيام لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع.