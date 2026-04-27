جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال، استهداف 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي ، بأن السلطات المحلية في الشمال قررت وقف التعليم والنقل بشكل مؤقت في المستوطنات المهددة بإطلاق النار من لبنان والتعرض لوابل القصف من المقاومة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تواصل إزالة التهديدات جنوب خط الدفاع الأمامي وفككت أكثر من 50 بنية تحتية مؤخرا، حسبما زعم.

أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إلغاء احتفال جماعي كان من المقرر تنظيمه، وذلك على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بتهديدات محتملة من جانب حزب الله.







