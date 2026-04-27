جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لواء جولاني دمّر أكثر من 50 موقعاً تابعاً لحزب الله جنوب الخط الأصفر في لبنان خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي - أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية - أن القوات الإسرائيلية قامت، خلال العملية، بتدمير مجمع تحت الأرض كان يُستخدم من قبل الحزب لتنفيذ هجمات ضد جنود ومدنيين.

وأضاف أن القوات عثرت أيضاً على مواد متفجرة وأسلحة وقنابل يدوية وصواريخ ومعدات قتالية أخرى داخل غرفة أطفال، في إشارة إلى استخدام مواقع مدنية لتخزين العتاد العسكري.

وفي سياق متصل .. أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه تم أمس اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه القوات خلال العمليات.

ومن جانبها .. أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) بأن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة الجليل الغربي منذ قليل بعد رصد طائرة مسيرة أطلقت من لبنان يشتبه في أنها تابعة لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه فقد الاتصال بـ"الهدف الجوي المشبوه"، مما يشير إلى أنه تحطم في مكان ما دون تسجيل أي إصابات.

وقال الجيش إنه تم تفعيل صافرة الإنذار التي انطلقت في بلدة عرب العارشمة الواقعة قرب الحدود اللبنانية لتجنب سقوط شظايا عقب محاولات اعتراض الطائرة المسيرة.

وأضاف الجيش أن صافرات الإنذار الإضافية التي انطلقت بعد عدة دقائق للتحذير من هجوم بطائرة مسيرة في منطقة الجليل الغربي ، كانت إنذارات كاذبة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت فى وقت سابق أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح من بينهم ثلاثة أطفال، في حصيلة أولية تعكس تصاعد الاعتداءات على المناطق الجنوبية.