قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مقـ.ـتل 42 شخصا على الأقل في اشتباكات شرق تشاد

مقتل 42 شخصا على الأقل في اشتباكات شرق تشاد
مقتل 42 شخصا على الأقل في اشتباكات شرق تشاد
أ ش أ

أعلن إبراهيم عيسى غلماي مندوب الحكومة في ولاية وادي /فيرا/ التابعة لمحافظة /جيريدا/ مقتل 42 شخصا على الأقل في اشتباكات بين الطوائف في شرق تشاد.

وقال غلماي - حسبما ذكر راديو (غل إف إم) الاخباري اليوم /الاثنين/ - إن هذا النزاع اندلع إثر خلاف بين عائلتين تقطنان المنطقة حول بئر ما أسفر عن مقتل 42 شخصا على الأقل.

وتوجه عدد من الوزراء وكبار المسئولين المحليين ورئيس أركان الجيش إلى موقع الحادث.

من جانبه .. صرح ليمان محمد نائب رئيس الوزراء المسئول عن الإدارة الإقليمية واللامركزية بأن "الوضع أصبح تحت السيطرة".

ولسنوات عديدة، يعاني شرق تشاد، وهي منطقة رعي وإقليم استراتيجي من صراعات بين مختلف الطوائف لاسيما بين المزارعين المحليين المستقرين والرعاة الرحل.

وفي شهر نوفمبر الماضي، قتل ما لا يقل عن 33 شخصا في اشتباكات بين القبائل في قرية بولاية حجر لاميس، وسط تشاد، إثر نزاع على بئر مياه.

وتتعرض تشاد باستمرار لأعمال عنف بين القبائل، لاسيما في بعض المناطق الريفية حيث تتحول النزاعات المتعلقة بالأراضي والماشية والمياه أحيانا إلى نزاعات دامية.

وأسفرت النزاعات الزراعية الرعوية عن أكثر من 1000 حالة وفاة و2000 إصابة بين عامي 2021 و2024، وفقًا لتقديرات منظمة الأزمات الدولية (ICG).

إبراهيم عيسى غلماي مندوب الحكومة في ولاية وادي اشتباكات بين الطوائف في شرق تشاد ليمان محمد نائب رئيس الوزراء

