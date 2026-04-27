وزير خارجية إيران يصل إلى روسيا لإجراء مشاورات وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين إلى مدينة "سانت بطرسبرج" في زيارة إلى روسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وقال عراقجي- حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن زيارته الحالية لروسيا ولقاءه كبار المسئولين الروس سيكون بمثابة فرصة جيدة لمناقشة التطورات في الحرب واستعراض آخر المستجدات.

كما أعرب عراقجي - في تصريحات لدى وصوله إلى مطار "بولكوفو" الدولي في مدينة "سانت بطرسبرج"- عن ثقته بأن المشاورات والتنسيق بين طهران وموسكو سيكون لهما أهمية خاصة.

ووصف الجولة الأخيرة من المحادثات مع باكستان بأنها ناجحة، مشيرا إلى أن "الزيارة كانت مثمرة، حيث تم خلالها تقييم نتائج الاجتماعات الأخيرة ومناقشة التوجهات والشروط التي يمكن في ظلها مواصلة المحادثات"..على حد قوله.