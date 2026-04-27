سلطات الاحتلال تعلق الدراسة بالمواقع القريبة من لبنان.. ونتنياهو يلغي حفلًا جماعيًا

أفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن السلطات المحلية في الشمال قررت وقف التعليم والنقل بشكل مؤقت في المستوطنات المهددة بإطلاق النار من لبنان والتعرض لوابل القصف من المقاومة.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تواصل إزالة التهديدات جنوب خط الدفاع الأمامي وفككت أكثر من 50 بنية تحتية مؤخرا، حسبما زعم.

أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إلغاء احتفال جماعي كان من المقرر تنظيمه، وذلك على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بتهديدات محتملة من جانب حزب الله.

وبحسب المصادر، جاء القرار بعد تقييمات أمنية أشارت إلى احتمال استهداف التجمعات الكبيرة، في ظل التوتر المستمر على الجبهة الشمالية. وتتعامل الأجهزة الأمنية مع هذه التحذيرات بجدية، خاصة في ظل تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس مستوى القلق داخل إسرائيل من أي تصعيد مفاجئ، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة، فيما لم تصدر تفاصيل رسمية إضافية حول طبيعة التهديد أو توقيته.

