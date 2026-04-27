تامر حسني يثير الجدل ويطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المصريين من “الفتنة الغذائية”

أثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا بعد منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، تحدث فيه عن حالة “الفتنة الغذائية” التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرًا، في ظل تضارب المعلومات حول الأطعمة المفيدة والمضرة.

وطالب تامر حسني في منشوره الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، بالتدخل وتقديم توضيحات شاملة ومبسطة للمواطنين، تتضمن شرحًا واضحًا للأطعمة الصحية وغير الصحية، بعيدًا عن المصطلحات الطبية المعقدة.

وطرح الفنان عدة تساؤلات تشغل الرأي العام، من بينها مدى أمان تناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير وورق العنب، وكيفية التأكد من خلوها من المبيدات الضارة، بالإضافة إلى التساؤل حول سلامة البيض والدواجن في الأسواق المحلية، وطرق التمييز بين المنتجات الطبيعية وتلك التي قد تكون معالجة بمواد ضارة.

كما تطرق إلى الجدل حول شرب المياه بكميات كبيرة، وهل لا يزال ذلك مفيدًا كما هو شائع، فضلًا عن التساؤل بشأن الحليب، وما إذا كان صحيًا أم يسبب أضرارًا، وأخيرًا قضية تناول الأدوية، مؤكدًا ضرورة توضيح ما يجب تناوله منها وما يجب تجنبه.

وناشد تامر حسني المسؤولين إعداد محتوى توعوي في شكل فيديوهات مبسطة باللهجة العامية، لتصل المعلومات بشكل سهل إلى جميع فئات المجتمع، مقترحًا الاستعانة بعدد من كبار الأطباء والمتخصصين، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور حسام موافي، إلى جانب مشاركة قيادات المستشفيات والخبراء في المجال الطبي.

وأكد الفنان في ختام منشوره أن حالة الجدل الحالية تسببت في حيرة لدى المواطنين بشأن ما يجب تناوله من طعام، خاصة في ظل تغير كثير من المفاهيم الغذائية بشكل مفاجئ، مطالبًا بضرورة توحيد الرسائل التوعوية بين الجهات المختلفة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات صحية سليمة لهم ولأبنائهم.