الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

إمام عاشور
رباب الهواري


كشف محمود إسماعيل، محلل الأداء، عن المركز الأفضل لإمام عاشور في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مباراة إنبي تمثل فخًا حقيقيًا لنادي الزمالك.


وقال محمود إسماعيل في مقابلة مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: إن المركز الأنسب لإمام عاشور أمام بيراميدز هو مركز رقم 10، في ظل الضغط العالي المتوقع من الفريق، إلى جانب أسلوب الارتداد الدفاعي الذي تلجأ إليه أغلب الفرق أمام الأهلي.


وأضاف: «إمام عاشور إذا كان في كامل تركيزه، سيكون عنصرًا حاسمًا سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي».
وتابع: «أندية الدوري أصبحت أكثر جرأة في مواجهة الأهلي بسبب إمام عاشور، لكنه في المقابل يُعد أحد أهم مفاتيح اللعب داخل الفريق».
وأشار إلى أن محمد الشيبي يمثل خطورة كبيرة في الجانب الهجومي مع بيراميدز، لكنه يعاني من بعض القصور الدفاعي، موضحًا أنه لا يملك التوازن الكامل بين الشقين الهجومي والدفاعي.
وأوضح أن بيراميدز يعاني من بعض المشكلات الدفاعية، ما يمنح الأهلي فرصة للتسجيل مبكرًا حال استغلال التحركات بدون كرة والضغط على الخطوط الخلفية.


وأكد أن السرعة ستكون كلمة السر في مواجهة بيراميدز، من خلال لاعبين مثل تريزيجيه واستغلال المساحات خلف محمد الشيبي، لافتًا إلى أن بيراميدز يعتمد بشكل كبير على الكرات العرضية عبر اللاعب نفسه.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن مباراة إنبي تمثل فخًا للزمالك، نظرًا لامتلاك الفريق البترولي عناصر شابة سريعة، مشددًا على ضرورة تضييق المساحات وعدم ترك الفرص مفتوحة أمام لاعبيه.


وأضاف أن فوز الزمالك على إنبي سيشكل ضغطًا كبيرًا على الأهلي في صراع القمة، بينما أي تعثر سيمنح المنافس أفضلية واضحة في سباق الدوري.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
سيناء أمان 2026
عملية جراحية
