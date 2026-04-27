راتب جراديشار يعرقل الأهلي في تسويقه

قال الإعلامي جمال الغندور أن النادي الأهلي يواجه أزمة واضحة في تسويق لاعبه جراديشار خلال الفترة الحالية، في ظل صعوبة إيجاد عرض مناسب له في سوق الانتقالات.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن الأزمة تكمن في مهاجم الأهلي المعار إلى نادي أوبيست بعد تقاضيه راتبًا سنويًا يقترب من 1.5 مليون دولار، وهو ما يُعد رقمًا مرتفعًا بالنسبة للعديد من الأندية المهتمة، مما يعقد من فرص انتقاله بشكل نهائي أو حتى إعارته مجددًا.

ويحاول الأهلي خلال الفترة الحالية إيجاد حلول بديلة، سواء بتخفيض راتب اللاعب أو المساهمة في جزء منه، من أجل تسهيل عملية تسويقه خلال الميركاتو المقبل.