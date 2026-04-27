ياسر ريان: الدوري في الملعب.. ومباراة الأهلي وبيراميدز لا تقبل القسمة على اثنين

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي أمام بيراميدز تعد من أصعب مباريات الموسم، مشددًا على أنها “لا تقبل القسمة على اثنين” في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري المصري الممتاز.

وأوضح ريان، في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور”، أن الغيابات في صفوف الفريقين قبل اللقاء غير مؤثرة، مشيرًا إلى أن قوة المواجهة تكمن في الدوافع الكبيرة لدى اللاعبين داخل أرض الملعب.

ووجه ريان رسالة خاصة إلى لاعبي الأهلي، أكد خلالها أن المنافسة على اللقب لم تُحسم بعد، قائلاً إن “الدوري ما زال في الملعب”، وأن المباريات المقبلة تمثل نهائيات لا تحتمل أي تعثر.

كما أشار إلى أن نتيجة مباراة الزمالك أمام إنبي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شكل المنافسة، خاصة في حال تعثر الفريق الأبيض، وهو ما يمنح الأهلي وبيراميدز فرصة ذهبية لتعزيز حظوظهما في التتويج.