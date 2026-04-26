3 نجوم سوبر.. العائدون من الإيقاف والإصابات قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في الثامنة مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الثانية مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء على ستاد الدفاع الجوي وسط ترقب جماهيري حيث تكتسب المباراة أهمية خاصة إذ أنها ستحدد الفريق المنافس على اللقب مع الفارس الأبيض نادي الزمالك.

بيراميدز يستعيد خدمات لاعبيه

واستعاد فريق بيراميدز خدمات كلا من الفلسطيني حامد حمدان بعدما غاب عن لقاء الزمالك بعد طرده في مباراة المصري البورسعيدي إلي جانب المغربي وليد الكارتي بعد تعافيه من الإصابة.

كريم فؤاد يقترب من المشاركة في مباراة بيراميدز

يخضع كريم فؤاد نجم النادي الأهلي للفحوصات الطبية للكشف عن إمكانية مشاركته في مباراة بيراميدز من عدمها ويقترب من العودة بعد تجدد الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الزمالك 49 نقطة من مباراتين

بيراميدز 44 نقطة من مباراتين

الأهلي 44 نقطة من مباراتين

سيراميكا كليوباترا 43 نقطة

انبي 35 نقطة من 3 مباريات

المصري البورسعيدي 34 نقطة

سموحة 31 نقطة