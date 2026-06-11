رئيس جامعة بنها : بدء تنفيذ مشروع العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة بكفر سعد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة بكفر سعد، في خطوة جديدة تستهدف تطوير الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها الجامعة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بجامعة بنها، ويُقام على مساحة إجمالية تقترب من 2800 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني نحو 2450 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التجهيز والمسح المساحي وإزالة معوقات التنفيذ، والبدء في تنفيذ أعمال الخوازيق والأساسات العميقة للمبنى وفقًا للمخططات الإنشائية المعتمدة.



وأضاف "الجيزاوي" أن المبنى يتكون من ستة أدوار، تشمل دورًا أرضيًا ودورًا أول مخصصين للعيادات الخارجية والخدمات الطبية المختلفة، إلى جانب مركز أشعة متكامل ومعمل للتحاليل الطبية، فيما سيتم تخصيص أربعة أدوار علوية لإقامة مراكز طبية متخصصة تخدم احتياجات المرضى وتدعم التوسع المستقبلي في الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن المشروع يضم 60 عيادة طبية متنوعة، منها 45 عيادة للكشف في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى 4 عيادات للجراحة و15 عيادة للأسنان مزودة بوحدة أشعة بانوراما متخصصة، موضحًا أن تصميم العيادات يراعي أحدث المعايير الهندسية والطبية التي تضمن الخصوصية الكاملة للمرضى من خلال الفصل البصري والصوتي بين مناطق الانتظار ومناطق الكشف والخدمات الإدارية.



وأكد رئيس الجامعة أن المبنى يتضمن كذلك عيادتين رقميتين لتقديم الخدمات الطبية عن بُعد وربطهما مستقبلًا بمنظومة العيادات الإلكترونية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية الذكية ، مضيفا أن مركز الأشعة بالمبنى سيضم مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية تشمل جهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية، وجهازي أشعة رقمية، وجهازي سونار، إلى جانب معمل تحاليل طبية متكامل ومناطق انتظار مجهزة للمرضى ومرافقيهم.



وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي أن المشروع يشتمل أيضًا على جميع الخدمات الطبية والإدارية المساندة، وغرف للأطقم الطبية، وكافتيريا لخدمة المترددين على المبنى، فضلًا عن منطقة انتظار خارجية مجهزة للأطفال، بما يضمن توفير بيئة علاجية متكاملة ومريحة للمرضى.



وأكد رئيس جامعة بنها أن المبنى سيتم تجهيزه وفق أحدث الأكواد والمعايير الحديثة، مع تزويده بنظام تكييف مركزي متكامل، وتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية، بالإضافة إلى تجهيز المبنى لاستيعاب خمسة مصاعد تخدم مختلف الأدوار والتوسعات المستقبلية.