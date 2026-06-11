قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين لجلسة 28 يونيو
بعد انخفاض البيض.. تعرف على أسعار الطيور والدواجن في الأسواق اليوم
تحرك برلماني عاجل بشأن تصريحات «شوبير» تجاه جماهير النادي المصري
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه
المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية" لنقل ملكية حصة من محطات وقود "وطنية"
مفاوضون قطريون يغادرون طهران عقب مباحثات حول الحرب
دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق
نائب يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون
بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة
محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها : بدء تنفيذ مشروع العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة بكفر سعد

مشروع العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة
مشروع العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة بكفر سعد، في خطوة جديدة تستهدف تطوير الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها الجامعة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بجامعة بنها، ويُقام على مساحة إجمالية تقترب من 2800 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني نحو 2450 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التجهيز والمسح المساحي وإزالة معوقات التنفيذ، والبدء في تنفيذ أعمال الخوازيق والأساسات العميقة للمبنى وفقًا للمخططات الإنشائية المعتمدة.


وأضاف "الجيزاوي" أن المبنى يتكون من ستة أدوار، تشمل دورًا أرضيًا ودورًا أول مخصصين للعيادات الخارجية والخدمات الطبية المختلفة، إلى جانب مركز أشعة متكامل ومعمل للتحاليل الطبية، فيما سيتم تخصيص أربعة أدوار علوية لإقامة مراكز طبية متخصصة تخدم احتياجات المرضى وتدعم التوسع المستقبلي في الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن المشروع يضم 60 عيادة طبية متنوعة، منها 45 عيادة للكشف في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى 4 عيادات للجراحة و15 عيادة للأسنان مزودة بوحدة أشعة بانوراما متخصصة، موضحًا أن تصميم العيادات يراعي أحدث المعايير الهندسية والطبية التي تضمن الخصوصية الكاملة للمرضى من خلال الفصل البصري والصوتي بين مناطق الانتظار ومناطق الكشف والخدمات الإدارية.


وأكد رئيس الجامعة أن المبنى يتضمن كذلك عيادتين رقميتين لتقديم الخدمات الطبية عن بُعد وربطهما مستقبلًا بمنظومة العيادات الإلكترونية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية الذكية ، مضيفا أن مركز الأشعة بالمبنى سيضم مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية تشمل جهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية، وجهازي أشعة رقمية، وجهازي سونار، إلى جانب معمل تحاليل طبية متكامل ومناطق انتظار مجهزة للمرضى ومرافقيهم.


وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي أن المشروع يشتمل أيضًا على جميع الخدمات الطبية والإدارية المساندة، وغرف للأطقم الطبية، وكافتيريا لخدمة المترددين على المبنى، فضلًا عن منطقة انتظار خارجية مجهزة للأطفال، بما يضمن توفير بيئة علاجية متكاملة ومريحة للمرضى.


وأكد رئيس جامعة بنها أن المبنى سيتم تجهيزه وفق أحدث الأكواد والمعايير الحديثة، مع تزويده بنظام تكييف مركزي متكامل، وتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية، بالإضافة إلى تجهيز المبنى لاستيعاب خمسة مصاعد تخدم مختلف الأدوار والتوسعات المستقبلية.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها بنها جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

انشطة بمحمية وادي الجمال

محمية وادي الجمال تنفذ سلسلة من الأنشطة البيئية والتوعوية لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي

مستشفى ٣٠ يونيو

الرعاية الصحية: مستشفى 30 يونيو صرح طبي متكامل يضم 14 قسمًا طبيًا متخصصًا

جانب من اللقاء

أحمد طه: التكامل بين الاعتماد الصحي والتكنولوجيا مفتاح تطوير جودة الخدمات الصحية

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد