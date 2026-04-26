أحمد حسن: برنامج علاجي مكثف لنجم الأهلي .. هل يلحق بلقاء القمة؟

الأحد 26/أبريل/2026 - 02:48 م 4/26/2026 2:48:37 PM

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر عن آخر تطورات الحالة الصحية ل يوسف بلعمري لاعب الاهلي

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: مصدر: برنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيز يوسف بلعمري ولكن لن نستعجل عودة اللاعب قبل تعافيه بشكل كامل ".



يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غد الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.