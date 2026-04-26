احمد حسن يكشف مفاوضات الزمالك مع اللاعبين لتجديد عقودهم

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، تأجيل نادي الزمالك لمناقشة عدد من عقود اللاعبين لنهاية الموسم

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر.. الزمالك يؤجل مناقشة أي ملف خاص بالراحلين لنهاية الموسم



وعلي جانب اخر يختتم فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب اليوم الأحد استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غداً الاثنين بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غداً الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.