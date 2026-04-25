أحمد حسن يكشف تعاقدات الزمالك في الصيف حال إنهاء القيد

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن تعاقدات الزمالك في الصيف.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. تعاقدات الزمالك في الصيف حال إنهاء القيد سيكون على رأسها جناح ولاعب وسط ومهاجم".

وكان قد خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم ، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة إنبي المقبلة في الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره إنبي في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.