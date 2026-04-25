معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية مباراة إنبي المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.



وأعرب معتمد جمال عن ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة، وفي ختام الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، كما منح اللاعبين تعليمات خاصة تتعلق بأدوار كل منهم في الملعب.



ويستضيف الزمالك نظيره إنبي في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.