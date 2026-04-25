مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية قوية، للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وذلك خلال مران اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الفنية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام إنبي.

ويستضيف الزمالك نظيره إنبي في الخامسة من مساء بعد غدٍ، الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.